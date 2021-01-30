Главред "Медиазоны" Смирнов после ареста за шутку: Вряд ли буду меньше шутить

18 февраля на свободу вышел главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, которого обвинили в организации митинга 23 января в Москве. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главреда с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, по версии правоохранительных органов, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

После своего освобождения главред "Медиазоны" дал интервью DW, в котором рассказал об условиях содержания в подмосковном спецприемнике Сахарово, а также поделился соображениями об истинных причинах своего ареста.

DW: Какой была ваша первая мысль, когда вы оказались в спецприемнике Сахарово?

Сергей Смирнов: Самая первая мысль была о том, когда нас переведут из камеры, где было 28 человек, в более приемлемую. Мы там находились шесть часов, нам никто ничего не объяснил. Я в принципе понимал, что вряд ли это продлится очень долго, потому что слишком большой будет скандал, если всех административно задержанных будут держать в таких пыточных условиях. Предыдущей ночью никто, кроме меня не спал: все были задержаны 2 февраля, всю ночь их оформляли, возили в суд. Все были очень уставшие и поэтому легли спать по трое на кровать.

- А что для вас стало самым неприятным моментом?

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов (Фото из архива)

- Камера, где было очень жарко - больше 30 градусов. У меня там резко поднялось давление. Там было два больших окна - нам сказали, что одно из них точно не открывается, а у второго окна что-то заклинило и открывался только один уголок. С точки зрения условий (в спецприемнике. - Ред.) и здоровья, это был самый неприятный момент.

- Кадры из центра Сахарово появлялись в различных СМИ и сети Telegram. По сути, мы наблюдали за происходящим в Сахарово чуть ли не в прямом эфире. В этом случае руководство спецприемника не может утаить или закрыть глаза на то, что публикуется.

- Это было связано с огромным наплывом людей. В обычном спецприемнике сразу изымают телефоны. Тут же привезли несколько сотен человек, и у них просто физически не было возможности изъять все телефоны. Первое время они были озабочены исключительно тем, чтобы всех разместить и выводить гулять. Большое количество видео связано именно с этим.

Сахарово - это тюрьма для мигрантов, у которых проблемы с документами. Там обычно содержится от силы 100 человек. А тут приезжает 800 человек, которых надо кормить, выводить гулять.

- Происходящее в России сложно сравнивать с ситуацией в Беларуси и условиями содержания в минском изоляторе на улице Окрестина. Тем не менее, можно ли, на ваш взгляд, назвать спецприемник Сахарово неким символом недавних протестов и массовых задержаний?

- Очень не хочется это сравнивать с условиями на Окрестина: это принципиально разные ситуации. У нас был хаос, но никаких намеренных избиений и пыток, безусловно, не было. Даже те условия, в которых находился я - в камере, где было очень жарко, - это, скорее, недочеты, а не целенаправленные пытки. Когда у меня поднялось давление, они всё открыли и на следующий день перевели меня в другую камеру.

А с точки зрения символа протестов, то да - мне кажется, что Сахарово стало символом попытки подавить протесты. И система оказалась совершенно не готовой к размещению такого количества административно задержанных.

- Вернемся к вашему задержанию. Расскажите, как все происходило.

- Это очень странная ситуация. Я очень долго не понимал, за что на меня составляют протокол, потому что на акции я не был, к какой-либо акции не призывал. Но я понял, что у сотрудников полиции была другая задача. Сначала был проведен обыск у меня дома, (в квартире. - Ред.) моей мамы. Я думал, что вполне возможны задержания перед митингом, потому что не бывает случайных обысков. Потом мы пошли с ребенком гулять, я встретился с нашими редакторами и увидел, что два оперативника с кем-то разговаривают по телефону. Спустя полминуты подъехал специально для меня пригнанный автобус. Сотрудники начали меня задерживать. Мы решили, что редакторы ведут ребенка домой, жена едет (с работы. - Ред.) домой, а я еду в отдел полиции. Я начал готовиться к тому, что меня задержат на 30 суток. Судья меня арестовал на 25 суток.

- Вы были удивлены, что дело в итоге оказалось связанным с давнишней шуткой о вашем сходстве с лидером группы "Тараканы"?

- Конечно, вначале я был удивлен, но потом понял, что они искали повод это сделать (задержать. - Ред.) - возможно, по каким-то формальным признакам. Удивлен был не только я, но и все, кто ознакомился с протоколом. Была важна реакция общественности, коллег, обычных людей, пользователей интернета. Суд и обвинение было настолько абсурдными, что все поняли, что я 25 суток сижу не по делу (позднее Мосгорсуд сократил Смирнову административный арест с 25 до 15 суток. - Ред.).

- Но почему, на ваш взгляд, в итоге вас решили арестовать и дать вам срок?

- На то могут быть какие угодно причины. Может быть, они решили, что "Медиазона" - информационный партнер этой акции, что тоже совершенно не так. Что я собираю отзывы об акциях в других городах - но я их собирал через два дня, и это просто было копирование, не представляющее, на мой взгляд, существенного интереса. Может быть, сама "Медиазона" им надоела.

- Как вы собираетесь работать дальше?

- Как работал, так и буду работать. Буду меньше шутить, наверное, - хотя вряд ли. Нельзя заниматься самоцензурой и ограничениями. Я знал, что место и время не надо называть, потому что из-за этого могут быть проблемы, и максимально этого избегал. Так что я, в принципе, понимал, что могут быть какие-то претензии, и ничего не постил про время и место акции. Но все равно (меня арестовали. - Ред.). Всем же понятно, что ретвит был шуткой, совершенно не говорящий об акции. Так что в следующий раз вполне может произойти то же самое.

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