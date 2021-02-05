Блокировка соцсетей во время протестов: почему она выйдет властям боком

На фоне массовых протестов в поддержку Алексея Навального глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 4 февраля предложил дополнить закон "Об информации" поправками о возможности блокировки соцсетей за распространение призывов к участию в незаконных акциях. Как эта инициатива может отразиться на работе западных IT-концернов в России, развитии протестного движения и отечественной экономике, DW выяснила у экспертов в области защиты свободы интернета.

Еще один инструмент ограничения свободы интернета

"Даже по той логике, которую используют российские власти, этот закон абсолютно избыточен", - подчеркивает в интервью DW правовой аналитик Дамир Гайнутдинов.

Юрист Дамир Гайнутдинов

Эксперт напоминает, что в российском законодательстве уже есть достаточно инструментов для того, "чтобы в любой момент заблокировать любую соцсеть". Один из них - это так называемый "закон Лугового", или поправки к закону "Об информации", вступившие в силу 1 февраля 2014 года и позволяющие Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры осуществлять блокировку сайтов , в частности, за призывы к участию в несогласованных массовых акциях.

По данным юриста, с 2014 года на основании этого закона в России были заблокированы уже десятки тысяч ресурсов. Гайнутдинов высказывает предположение, что очередная попытка "зарегулировать то, что уже и так зарегулировано дальше некуда", связана с развитием тренда на принуждение глобальных IT-платформ к сотрудничеству с российскими властями, ставшего особенно заметным с середины 2019 года.

Политические требования к соцсетям

Требование к соцсетям удалять призывы к участию в несанкционированных акциях считает политическим сооснователь проекта "Роскомсвобода", эксперт по киберправу Саркис Дарбинян.

Эксперт "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян

"Вопрос блокировки YouTube или Facebook в России решает не Госдума и даже не Роскомнадзор, а администрация президента", - констатирует он в интервью DW. Как и Дамир Гайнутдинов, Дарбинян считает, что новые поправки в закон "Об информации" "станут дополнительной "дубиной", чтобы заставить американские компании подчиниться и удалять контент, который не нравится российским властям".

Экономический ущерб от блокировки соцсетей

Между тем ужесточение требований к соцсетям вряд ли приведет к тому результату, на который надеются российские власти, указывает эксперт. "Вряд ли американские соцсети будут что-либо удалять, а вот российские - такие, как "Одноклассники" и "Вконтакте" - окажутся вынуждены исполнять закон под угрозой реальных штрафов и потеряют конкурентное преимущество перед западными: ведь у них не будет того контента, который есть на Facebook и Twitter", - прогнозирует специалист "Роскомсвободы" по киберправу.

Facebook и другие западные сети могут выиграть от ужесточения российских законов

Следствием может стать очередная волна цифровой миграции, при которой пользователи будут уходить из российских социальных сетей в американские, что существенно ухудшит финансовое положение отечественных компаний, предупреждает Саркис Дарбинян.

С другой стороны, если в России одновременно начнут блокироваться YouTube, Facebook и другие западные сервисы, можно будет забыть о какой-либо цифровой экономике и развитии отечественных компьютерных сетей, говорит сооснователь "Роскомсвободы". Ведь многие из них зависят от инфраструктуры крупных американских компаний, вроде Amazon, Google и того же Facebook. "Тут уж надо подумать, ради кого стараются отечественные депутаты и сенаторы и кому этот закон будет более выгоден", - резюмирует Дарбинян.

Чему научился Кремль после попытки заблокировать Telegram

Попытка заблокировать на территории России популярный мессенджер Telegram весной 2018 года привела к тому, что после единовременного отключения нескольких миллионов IT-адресов у пользователей пропал доступ к поисковику Google и другим сервисам и перестали работать многие банковские приложения. При этом добиться полной блокировки мессенджера в России так и не удалось.

Попытка заблокировать Telegram в России закончилась провалом

Но даже этот плачевный опыт не гарантирует, что российские власти откажутся от желания его повторять, считает Михаил Климарев из НКО "Общество защиты интернета". "Они (представители власти. - Ред.) действительно считают, что одним росчерком пера могут менять законы мироздания. Если не заблокируют, то хоть поломают", - комментирует он очередную инициативу российских законодателей.

Со своей стороны, Саркис Дарбинян отмечает, что инженеры Telegram многое сделали для того, чтобы мессенджер оставался доступным российским пользователям. "Будут ли американские соцсети давать такие инструменты юзерам из РФ - большой вопрос. Не исключено, что они просто уйдут с российского рынка, как это в свое время сделал LinkedIn", - рассуждает эксперт.

Что касается китайской сети TikTok, оказавшейся в центре внимания в связи с протестами в поддержку Алексея Навального, то и она, по данным "Роскомсвободы", в последнее время находится под серьезным давлением со стороны российских властей. Однако, несмотря на то что компания привыкла иметь дело с государственной цензурой в Китае, гарантии, что она согласится удалять контент по требованию Кремля, нет, считает Дарбинян.

Соцсети не являются причиной протестов

По мнению Михаила Климарева, российские власти пытаются сделать соцсети ответственными за то, что в стране начались протесты. "Раз мы нашли врага - с ним нужно что-то сделать", - пытается он воспроизвести логику Кремля.

При этом возможную блокировку соцсетей в России он не считает дальновидным шагом. "Отключение интернета было главной ошибкой Лукашенко в августе прошлого года (во время массовых протестов против фальсификаций выборов президента Беларуси. - Ред.), - говорит Климарев. - Все знали, что по телевизору говорят неправду. Людям стало интересно, что происходит на самом деле, и они вышли на улицу".

С ним согласен эксперт "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. "Если люди потеряют возможность общаться в интернете, даже самые ленивые могут встать с дивана и пойти на улицу просто потому, что им не оставили выбора для выражения собственного мнения", - предсказывает он.

Смотрите также: