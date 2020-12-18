Авторы расследования о бывшем зяте Путина заявили о попытке взлома аккаунтов в соцсетях

Издание "Важные истории", в начале декабря опубликовавшее расследование об активах бывшего зятя российского президента Владимира Путина, сообщила о попытке взлома аккаунтов в соцсетях шести своих журналистов. Это произошло в ночь после пресс-конференции Путина, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания в пятницу, 18 декабря.

По его данным, неизвестные попытались взломать аккаунт Дмитрия Великовского в Facebook и Telegram-аккаунты Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Кроме того, утром 18 декабря начали взламывать аккаунты в Facebook и Telegram Алеси Мароховской и Ирины Долининой, сообщила далее редакция. Все шесть журналистов являются авторами расследования о предполагаемой дочери Путина Катерине Тихоновой и ее бывшем муже Кирилле Шамалове. Всего над расследованием работало восемь журналистов.

При этом неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты Романа Анина, миновав его SIM-карту, но пароль от второго фактора они ввести не смогли. "Попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он впервые прокомментировал расследование о своих близких и обвинил авторов в работе на западные спецслужбы", - подчеркнуло издание.

Журналистское расследование о Тихоновой и Шамалове

Расследование "Важных историй" вышло 7 декабря. Его авторы утверждают, что после женитьбе на Тихоновой Шамалов приобрел 3,8 процента крупнейшей нефтехимической компании "Сибур" за 100 долларов. На пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Шамалов, как и другие топ-менеджеры "Сибура", являлся участником мотивационной программы и получил активы в соответствии с ее правилами.

"Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации", - заявил после пресс-конференции изданию РБК сам Шамалов.

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