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По данным СМИ, Катерина Тихонова является младшей дочерью Владимира Путина.
Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ (ЦНИР МГУ), директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), глава фонда "Иннопрактика".
Катерина Тихонова и Мария Воронцова. 6 марта Белый дом внес их как двух дочерей Путина в санкционный список. Там же оказалась и дочь Лаврова. "Похоже, что Путин и Лавров больше не являются партнерами для переговоров и для решения этого кризиса", - считает немецкий политолог Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Введение санкций против семьи политиков, - это сигнал", - уверен австрийский политолог Герхард Манготт.
В Кремле обещали ответить на санкции США в отношении детей Путина. Это заявление Кремля расценили как признание того, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова относятся к семье российского президента.