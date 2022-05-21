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Катерина Тихонова

По данным СМИ, Катерина Тихонова является младшей дочерью Владимира Путина.

Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ (ЦНИР МГУ), директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), глава фонда "Иннопрактика".

Немецкое издание сообщило о связи дочери Путина со звездой балета Зеленским

Немецкое издание сообщило о связи дочери Путина со звездой балета Зеленским 21.05.2022

Дочь президента РФ Катерина Тихонова имеет неофициальную любовную связь с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским. У пары есть ребенок, сообщает Bild-Online.

Дети Путина и Лаврова под санкциями, в Кремле назревает конфликт элит. DW Новости (08.04.2022) 08.04.2022

Катерина Тихонова и Мария Воронцова. 6 марта Белый дом внес их как двух дочерей Путина в санкционный список. Там же оказалась и дочь Лаврова. "Похоже, что Путин и Лавров больше не являются партнерами для переговоров и для решения этого кризиса", - считает немецкий политолог Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Введение санкций против семьи политиков, - это сигнал", - уверен австрийский политолог Герхард Манготт.

Запад наказывает семью Путина: кремлинологи о санкциях против детей российского президента (08.04.2022) 08.04.2022

В Кремле обещали ответить на санкции США в отношении детей Путина. Это заявление Кремля расценили как признание того, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова относятся к семье российского президента.
The Insider напомнил о не охваченных санкциями приближенных Путина

The Insider напомнил о не охваченных санкциями приближенных Путина 06.04.2022

ЕС ввел санкции в отношении почти 900 россиян, но в списке до сих пор нет Алины Кабаевой, предполагаемых дочерей Путина, Терешковой и ряда связанных с российским режимом олигархов, считают авторы.
Авторы расследования о бывшем зяте Путина заявили о попытке взлома аккаунтов в соцсетях

Авторы расследования о бывшем зяте Путина заявили о попытке взлома аккаунтов в соцсетях 18.12.2020

Издание "Важные истории" сообщило о взломе аккаунтов шести из восьми журналистов, опубликовавших расследование о Кирилле Шамалове и Катерине Тихоновой.
Роснефть стала главным заказчиком фонда предполагаемой дочери Путина

"Роснефть" стала главным заказчиком фонда предполагаемой дочери Путина 07.11.2017

В 2017 году "Роснефть" заключила с "Иннопрактикой" контракты на общую сумму в 260 миллионов рублей, ее "дочка" Арктический научный центр - еще на 100 миллионов, сообщают "Ведомости".
Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Forbes составил рейтинг богатейших семей России 30.08.2017

Гуцериевы заняли первое место среди наиболее состоятельных семей России по версии журнала Forbes.
Reuters: Партнер Ротенберга передал квартиру предполагаемой дочери Путина

Reuters: Партнер Ротенберга передал квартиру предполагаемой дочери Путина 31.03.2016

В квартире бизнесмена Баевского предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова зарегистрировала фирму. Баевский также передал или продал квартиры и дома близким родственницам Алины Кабаевой.
Предполагаемая дочь Путина попала в список самой влиятельной молодежи

Предполагаемая дочь Путина попала в список самой влиятельной молодежи 15.03.2016

Газета The Guardian включила вероятную дочь президента РФ Екатерину Тихонову в перечень самых влиятельных молодых людей в мире. Она стала единственной россиянкой в списке.
Предполагаемый зять Путина впервые попал в рейтинг Forbes Короли госзаказа

Предполагаемый зять Путина впервые попал в рейтинг Forbes "Короли госзаказа" 25.02.2016

По данным издания, успех "дебютанта", занявшего в списке четвертую строчку, объясняется масштабной сделкой "Газпрома" с "Сибуром", совладельцем которого является Шамалов.
Навальный подал иск против Путина из-за зятя президента

Навальный подал иск против Путина из-за зятя президента 11.02.2016

Навальный подал в суд на Владимира Путина в связи с выделением бюджетных средств компании, частью которой владеет зять президента РФ. Оппозиционер видит в этой ситуации конфликт интересов.
СМИ: Госфонд РФ дал кредит холдингу, зампред которого - зять Путина

СМИ: Госфонд РФ дал кредит холдингу, зампред которого - зять Путина 30.12.2015

По данным агентства Reuters, средства в размере 1,75 миллиарда долларов предоставлены под низкий процент. Шамалов, называемый в СМИ зятем Путина, публикацию не комментирует.
Блогозрение: Катерина Тихонова - дочь Путина, или Екатерина III выходит в свет?

Блогозрение: Катерина Тихонова - дочь Путина, или Екатерина III выходит в свет? 13.11.2015

В Сети активно обсуждают статью, посвященную дочерям Владимира Путина. Как утверждается, одна из них - Катерина Тихонова - руководит известным фондом. Эти данные вызвали резонанс.
Reuters отвергло обвинения в подтасовках в материале о дочери Путина

Reuters отвергло обвинения в подтасовках в материале о дочери Путина 11.11.2015

Агентство Reuters исключило неточности в цитате председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, в которой он подтвердил, что глава организации "Иннопрактика" Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.