 Голодовка - последнее средство: реакции из ФРГ на состояние Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.04.2021

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Россия

Голодовка - последнее средство: реакции из ФРГ на состояние Навального

Опрошенные DW немецкие эксперты по России и политики обеспокоены состоянием Алексея Навального: накануне оппозиционер, находящийся в колонии, объявил голодовку.

Колония ИК-2 в Покрове, где находится политик Алексей Навальный

Колония ИК-2 в Покрове, где находится политик Алексей Навальный

"Считаю, что объявление голодовки - это крик о помощи заключенного, у которого, очевидно, большие проблемы со здоровьем", - так прокомментировал новости об Алексее Навальном Гернот Эрлер (Gernot Erler), бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства".

Сообщение о начале голодовки было опубликовано 31 марта в аккаунте Навального в социальной сети Facebook. Сам политик объяснил свой ход тем, что ему отказывают в медицинской помощи. Российский оппозиционер отбывает срок в колонии в Покрове, назначенный ему после возвращения из Германии в Россию в январе 2021 года: суд решил, что ранее назначенный условный срок по делу "Ив Роше", должен быть изменен на реальный. Политику остается отсидеть около двух с половиной лет. Данный приговор вызвал широкую международную критику и считается политически мотивированным.

Политолог о Навальном: голодовка - последнее средство заключенного

"Навальный жалуется на сильные боли в спине, которые он чувствует и в ногах, из-за чего происходит онемение ног. Даже не врачам понятно, что ему необходима медицинская помощь, что простыми болеутоляющими таблетками эти проблемы не решить", - заметил Эрлер. Ранее он отозвался о возвращении российского политика из Германии в Россию после вынужденного курса лечения в результате отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", назвав его последовательным шагом, но одновременно и "игрой ва-банк".

Гернот Эрлер

Гернот Эрлер

Объявление голодовки - последнее и чуть ли не единственное средство у заключенного в России, с помощью которого он может оказать хоть какое-то давление на администрацию колонии, отметил политолог Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), один из ведущих немецких экспертов по России. "Навального пытаются сломать, надавить на него так, чтобы он не смог дальше бороться и оказывать влияние на общество в России", - уверен Шрёдер. Политолог, по его собственным словам, поражен тем, что Навальному, несмотря на все, что с ним произошло, "до сих пор удавалось этому сопротивляться. Его лишают сна, он в целом очень ослаблен, но продолжает бороться, и это достойно восхищения".

Кремль "несет персональную ответственность" за состояние Навального

С требованием освободить Навального или хотя бы оказать ему медицинскую помощь обращались США, Великобритания, Германия и Франция и другие страны, а также многие правозащитные организации. Также несколько сотен российских врачей обратились с открытым письмом к российским властям с требованием безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному. Но перспективы того, что данные призывы услышат, "оценить крайне трудно", признал Гернот Эрлер.

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Ханс-Хеннинг Шрёдер

"Остается лишь надеяться, что российские власти получили напоминание о своей личной ответственности за это дело. Что бы ни происходило с Навальным, каким бы ни был нанесенный ему ущерб - за все это полностью отвечают российские власти", - считает бывший политик из немецкой партии социал-демократов Гернот Эрлер. "Я исхожу из того, что Владимиру Путину четко дали понять, с какой обеспокоенностью за этим следят на Западе. Как следствие, в Москве по крайней мере поставлены в известность, что к теме голодовки, к состоянию здоровья Навального приковано внимание общественности в Германии, и это может стать важным для Алексея Навального", - выразил надежду Эрлер.

Давление на Кремль не заставит его поменять отношение к Навальному

Следует, однако, смотреть фактам в лицо и признать, что каким бы ни было давление на российские власти, оно едва ли заставит Кремль изменить свое поведение в отношении Алексея Навального, констатировал  Ханс-Хеннинг Шрёдер. Каким будет конечная цель такого поведения в отношении российского оппозиционера, пока не очень ясно, заметил политолог.

В интервью DW он задался вопросом, "берут ли российские власти в расчет то, что в результате Навальный может умереть" или "собираются сохранить ему жизнь", но допустил, что смерть политика вполне может быть частью расчета российских властей. По его мнению, "ситуация станет проблематичной для всех сторон" в тот момент, когда голодовка затянется и состояние Навального ухудшится настолько, что "наступление смерти окажется в обозримой перспективе".

На голодовку Алексея Навального отреагировал также политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат бундестага Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner). В разговоре с DW политик потребовал от российских властей больше объективной информации о том, в каком состоянии находится оппозиционер. "То, что мы хотим от России, - это соблюдение норм правового государства. Какое заболевание в данный момент у Навального? Какие возможности лечения рассматриваются, какую медицинскую помощь ему реально оказывают? В первую очередь, речь идет от прозрачности. Потому что в данный момент мы получаем информацию только от третьих лиц", - заявил Бруннер.

Он также выразил надежду на то, что "Навальный не станет доводить до конца свою голодовку. Лично я отношусь к голодовке скептически, потому что она больше наносит вреда заключенному, чем впечатляет его противника", добавил немецкий политик.

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