 Британия призывает обеспечить Навальному необходимое лечение | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Британия призывает обеспечить Навальному необходимое лечение

Вслед за Евросоюзом и США Великобритания призвала Москву обеспечить Навальному возможность общаться с адвокатами и получить необходимое медобслуживание.

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время суда над ним в Москве, 20 февраля 2021 года

Алексей Навальный во время суда над ним в Москве

Великобритания выражает глубокую обеспокоенность сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящегося в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального и призывает к его немедленному и безусловному освобождению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 марта, на странице МИД Соединенного Королевства в соцсети Twitter.

Британские дипломаты отмечают также, что Навальному "жизненно важно" получить доступ к медицинскому обслуживанию, и призывают российские власти провести полное расследование его отравления.

Днем ранее, 26 марта, с аналогичным заявлением выступила Набила Массрали - официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля. "Россия должна обеспечить Навальному доступ к медицинскому обслуживанию и допустить к нему его адвокатов", - подчеркнула она в своем микроблоге в Twitter.

В тот же день, 26 марта, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал российские власти предоставить адвокатам оппозиционера доступ к их подзащитному и обеспечить ему надлежащее лечение.

Ухудшение состояния здоровья Навального

Ранее, 25 марта, соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Возвращение Алексея Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Позже Мосгорсуд оставил это решение без изменений. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен будет провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Акции в поддержку Навального

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли массовые акции в его поддержку. В РФ на них были задержаны в общей сложности около 10 тысяч человек. Ряд соратников оппозиционера, в том числе юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в связи с этими протестами должны будут находиться под домашним арестом до 23 июня 2021 года.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 21:31

Что происходит с Навальным, как его здоровье и почему в колонию не пускали адвокатов? DW Новости (25.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что угрожает здоровью Навального - как на самом деле лечат в колонии? (25.03.2021)  

У Навального проблемы со здоровьем: как реагируют на это в Германии? (25.03.2021)  

Также по теме

Alexei Nawalny | russischer Oppositionspolitiker

В ЕС призвали немедленно освободить Навального 26.03.2021

Представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля выразила беспокойство в связи с сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии.

Что угрожает здоровью Навального - как на самом деле лечат в колонии? (25.03.2021) 25.03.2021

Адвокаты только на второй день сумели попасть к Алексею Навальному в колонии. По их словам, у оппозиционера крайне неблагополучное состояние, у него проблемы с ногой. Необходимые лекарства передать ему не разрешают.

Здоровье Навального - почему в колонию не пускают адвокатов: интервью с главой ФБК Иваном Ждановым (25.03.2021) 25.03.2021

Новость о том, что адвокатов Навального не пустили в колонию, наделали много шума. Соратники не исключают, что оппозиционер в больнице. Глава ФБК рассказал DW, что известно о состоянии Навального и готовящихся протестах.

Реклама

Самые читаемые

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю  

Суэцкий канал заблокирован. Мировая торговля буксует, цены на нефть растут  

Затор в Суэцком канале: владелец Ever Given надеется на подвижки 27 марта  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно