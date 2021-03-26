Британия призывает обеспечить Навальному необходимое лечение

Великобритания выражает глубокую обеспокоенность сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящегося в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального и призывает к его немедленному и безусловному освобождению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 марта, на странице МИД Соединенного Королевства в соцсети Twitter.

Британские дипломаты отмечают также, что Навальному "жизненно важно" получить доступ к медицинскому обслуживанию, и призывают российские власти провести полное расследование его отравления.

Днем ранее, 26 марта, с аналогичным заявлением выступила Набила Массрали - официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля. "Россия должна обеспечить Навальному доступ к медицинскому обслуживанию и допустить к нему его адвокатов", - подчеркнула она в своем микроблоге в Twitter.

В тот же день, 26 марта, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал российские власти предоставить адвокатам оппозиционера доступ к их подзащитному и обеспечить ему надлежащее лечение.

Ухудшение состояния здоровья Навального

Ранее, 25 марта, соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Возвращение Алексея Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Позже Мосгорсуд оставил это решение без изменений. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен будет провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Акции в поддержку Навального

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли массовые акции в его поддержку. В РФ на них были задержаны в общей сложности около 10 тысяч человек. Ряд соратников оппозиционера, в том числе юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в связи с этими протестами должны будут находиться под домашним арестом до 23 июня 2021 года.

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