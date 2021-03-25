Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали российские власти незамедлительно оказать медицинскую помощь отбывающему реальный срок в покровской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному. "Тревожные сообщения о состоянии здоровья Навального. Доступ к медицинскому обслуживанию является одним из основных прав даже для политических заключенных. Мы призываем российские власти как можно скорее обеспечить Навальному медицинское обслуживание", - заявили в Twitter в четверг, 25 марта, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Эва-Мария Лийметс, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис.

Одновременно они призвали высказаться по данной проблеме представителей международного сообщества и лидеров Евросоюза.

Адвокатов не пускают к Навальному

Накануне адвокаты Навального сообщили о значительном ухудшении самочувствия их подзащитного. "С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", - заявил "Интерфаксу" Вадим Кобзев. По словам адвоката Ольги Михайловой, у Навального "начала отниматься нога", а "до этого у него долго болела спина". "Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - заявила она в интервью "Медузе". Адвокаты пытаются посетить Навального, но руководство колонии их не впускает. В интервью "Медузе" Михайлова 25 марта сообщила, что они уже три часа ждут в машине перед входом.

Ранее в тот же день в пресс-бюро регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального тюремные медики считают удовлетворительным. "24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - указывается в заявлении.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) выразили недоверие заявлению ФСИН "...Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про "режимные мероприятия", и с ним происходит что-то очень нехорошее", - написал в соцсетях ближайший соратник Навального Леонид Волков. Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров напомнил, что после отравления Навального в Омске томские врачи также утверждали, что его состояние здоровья является стабильным, а об удовлетворительном состоянии Навального российские власти заявляли после его отравления в спецприемнике в 2019 году.

Навальный отбывает реальный срок в Покрове Владимирской области

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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