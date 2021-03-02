Комментарий: Новые санкции и старые подходы

К моменту публикации первых санкций Европейского союза против Кремля по делу Алексея Навального споры об их эффективности закончились. Едва ли кто-то серьезно надеется, что список из четырех высокопоставленных чиновников нанесет сколько-нибудь ощутимый удар по путинской системе или хотя бы заставить ее пересмотреть решения по поводу преследований Алексея Навального.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников - все они, несомненно, заслуживают наказания за свое согласие принимать участие в преследовании оппозиции и нарушениях прав человека. Но за принятие этих решений, за создание и функционирование современной российской политической системы отвечают совсем другие люди, которых пока нет ни в каких списках.

Ошибка восприятия России в ЕС

Людям свойственно судить о других по себе, а о нравах и порядках в других местах - по тому, что происходит у них дома. Это не только приводит к множеству бытовых недоразумений, но и помогает недобросовестным пропагандистам. Например, в России они уверяют граждан, что в Европе все примерно так же, как и в России - и выборы нечестны, и пресса контролируется властью, и полиция жестока, и суды пристрастны, и здравоохранение развалено. И коррупция тоже цветет, просто там-де больше лицемерия и вранья, а поэтому грош цена европейским поучениям и наставлениям в вопросах демократии и прав человека.

Федор Крашенинников

К сожалению, среди европейских обывателей и значительной части политиков распространен схожий подход. Но если в России Европу видят гораздо хуже, чем она есть, то с другой стороны границ ситуация обратная: путинская Россия все еще кажется многим европейцам лишь ухудшенным подобием Европы, в которой тем не менее действует примерно такая же политическая логика.

Европа и Россия

Представим себе, что аналогичные санкции были бы введены против руководителей спецслужб или крупных чиновников демократического или стремящегося таким быть государства. Несомненно, это был бы сильнейший удар и по самим этим людям, и по всей политической системе. Угроза новых санкций могла бы вызвать у элит возмущение проводимой лидером политикой и привести к переменам. Очевидно, в такой логике рассуждали европейские политики, составлявшие санкционный список по ситуации вокруг Алексея Навального.

Но, к сожалению, российские политики, силовики и чиновники живут в другой системе координат и совсем в другой логике. Они ни на секунду не забывают, что своими карьерами, статусом и благосостоянием обязаны не столько личным качествам, компетенции или результатам голосования граждан, сколько лояльности одному конкретному человеку - Владимиру Путину.

Чтобы сохраниться в такой системе и продолжить делать в ней карьеру, надо беспокоиться не о том, что думают о твоей деятельности россияне или европейские политики, а о том, чтобы был доволен президент и его окружение. Причем лояльность надо демонстрировать постоянно, а главный тест на нее - готовность воспринимать любое пожелание начальства как необсуждаемый приказ, исполняя который всегда лучше немного перестараться.

И если президент демонстрирует готовность пожертвовать отношениями с Европой, то никакой другой подход для находящихся внутри системы чиновников и бизнесменов просто невозможен. Хуже того, любые попытки чиновника избежать попадания под действие санкций могут создать для него гораздо больше проблем, чем сами санкции. Зато пострадать из-за выполнения приказов начальства - это не только почетно, но и выгодно во всех смыслах.

Кто в России власть

Не так давно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия "идет к авторитаризму". К сожалению, эту станцию Россию давно уже миновала и за окнами мелькаю совсем другие, гораздо болеестрашные "измы".

Пытаясь повлиять на ситуацию в России, бесполезно наносить санкционные удары по тем, кто лишь оформляет принятые на самом верху решения или по роду своей работы должен их реализовывать. Рано или поздно западным политикам придется признаться себе, что система принятия решений и их исполнения в современной России не похожа на ту, к которой они привыкли.

Реальные механизмы власти скрыты за фасадом прописанной в конституции и законах системы органов власти Российской Федерации. Добиться чего-то можно, только выявляя реальных заправил путинского режима, а не тех, чью причастность к репрессиям и другим преступлениям проще всего доказать.

И сидящий в заключении Алексей Навальный, и убитый шесть лет назад Борис Немцов неоднократно называли фамилии тех людей, которые входят в ближний круг Владимира Путина и отвечают за все происходящее в стране в гораздо большей мере, чем генеральный прокурор, главы СК, Росгвардии и ФСИН. Да, доказывать причастность этой группы людей к преступлениям труднее, но рано или поздно этим все равно придется заняться. Хочется верить, что предсказуемое отсутствие каких-либо изменений к лучшему во внутренней и внешней политике России и в судьбе Алексея Навального после введения нынешних санкций заставит Запад изменить свои подходы к составлению санкционных списков.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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