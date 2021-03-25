В ЕС призвали немедленно освободить Навального

Евросоюз продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также полному расследованию его отравления. Об этом в пятницу, 26 марта, написала на своей странице в Twitter Набила Массрали - официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Сообщения о том, что состояние здоровья Навального ухудшилось в колонии, вызывают беспокойство, указала Массрали. "Россия должна обеспечить Навальному доступ к медицинскому обслуживанию и допустить к нему его адвокатов", - подчеркнула официальный представитель Жозепа Борреля.

Ранее, 25 марта, соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Возвращение Алексея Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше".

В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. В итоге Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к 3,5 года тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет, а его брата Олега - к 3,5 года колонии общего режима. В августе 2017 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексея Навального на год, до 30 декабря 2020 года. Мосгорсуд после апелляции оставил это решение без изменений.

ЕСПЧ о деле Навального

В свою очередь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) октябре 2017 года постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

Позднее, 9 апреля 2019 года, ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорилось в постановлении суда.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Позже Мосгорсуд оставил это решение без изменений. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен будет провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Акции в поддержку Навального

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли массовые акции в его поддержку. В РФ на них были задержаны в общей сложности около 10 тысяч человек. Ряд соратников оппозиционера, в том числе юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в связи с этими протестами должны будут находиться под домашним арестом до 23 июня 2021 года.

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