 Адвокаты пытаются попасть к Алексею Навальному в ИК-2 в Покрове | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2021

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Россия

Адвокаты пытаются попасть к Алексею Навальному в ИК-2 в Покрове

УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове. Соратники политика уверены, что тот находится в больнице.

ИК-2 в Покрове

ИК-2 в Покрове

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего реальный срок по делу "Ив Роше" в ИК-2 Владимирской области, приехали в Покров и пытаются добиться разрешения навестить подзащитного, состояние здоровья которого, по их данным, значительно ухудшилось. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Волков также прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о состоянии здоровья политика. "...Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про "режимные мероприятия", и с ним происходит что-то очень нехорошее", - написал он в соцсетях.

Между тем сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров напомнил, что после отравления Навального в Омске томские врачи также утверждали, что его состояние здоровья является стабильным, а об удовлетворительном состоянии Навального российские власти заявляли после его отравления в спецприемнике в 2019 году.

ФСИН сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Ранее в тот же день в пресс-бюро регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального тюремные медики считают удовлетворительным. "24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - указывается в заявлении.

Накануне адвокаты Навального сообщили о значительном ухудшении самочувствия их подзащитного. "С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", - заявил "Интерфаксу" Вадим Кобзев. По словам адвоката Ольги Михайловой, у Навального "начала отниматься нога", а "до этого у него долго болела спина". "Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - заявила она в интервью "Медузе".

Накануне адвокаты Алексея Навального также пытались посетить политика, однако руководство колонии отказало им.

Навальный находится в колонии с 15 марта

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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