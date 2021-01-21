Что нужно знать о жизни Навального в Германии

В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
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Вслед за обращением к властям США ФБК обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения Владимира Путина, сообщил DW исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.
Россию подозревают в создании помех в глобальной системе навигации GPS. Эта практика может оказаться еще одним доводом в пользу версии Алексея Навального о "дворце для Путина" под Геленджиком.