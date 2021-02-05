Подтверждают ли сбои GPS в Геленджике версию Навального о "дворце для Путина"?

Дворец под Геленджиком, который, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, построен для президента РФ Владимира Путина, стал одной из главных тем мировых СМИ в начавшемся году. На Западе дворец недавно упоминался в связи с так называемым GPS-спуфингом (spoofing) - подменой сигналов спутниковой навигации. И хотя Кремль опроверг причастность к постройке, спуфинг выглядит как дополнительный довод в пользу версии Навального.
Что такое спуфинг
Термин "спуфинг" в области навигации обозначает кибератаку, при которой подменяются сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), таких как американская GPS, российская ГЛОНАСС или европейская Galileo. В результате реальные координаты на какое-то время заменяются на вымышленные.
Спутник GPS на околоземной орбите
"Навигационные системы посылают сигналы, которые предназначены для всеобщего пользования, например, в мобильных телефонах, - рассказал DW Кристоф Гюнтер (Christoph Günther), эксперт по навигации в немецком аэрокосмическом центре DLR. - Формат этих сигналов известен и может использоваться в том числе для тестирования мобильных телефонов. Спуферы используют эту возможность для подделки сигналов. Поскольку сигналы спуфера, как правило, намного сильнее настоящих, они и задают позицию, которую указывает приемник". По словам Гюнтера, такая практика "строжайше запрещена", но "может использоваться государственными службами безопасности для защиты от особых угроз". Сегодня спуферы стали широко доступными и могут стоить всего несколько сотен долларов, отмечает эксперт.
Случаи спуфинга фиксируются по всему миру, но в некоторых регионах, в том числе в Черном море, особенно часто. Один из получивших широкую огласку инцидентов произошел 22 июня 2017 года. Танкер "Атриа" под французским флагом был на подходе к Новороссийску, а навигационная система GPS утверждала, что он оказался в аэропорту Геленджика. Капитан связался с соседними судами, и оказалось, что у них были похожие сбои. Морская администрация США (MARAD) тогда выдала предупреждение для судов в этом районе Черного моря.
Как Россия использует спуфинг в Геленджике
Весной 2019 года расположенная в Вашингтоне неправительственная организация C4ADS (Center for Advanced Defense Studies), которая занимается цифровым анализом данных в сфере обороны, опубликовала доклад о том, как Россия применяет спуфинг. Речь шла о случаях на территории РФ, в Крыму и в Сирии. Эксперты C4ADS использовали информацию из открытых источников, данные системы автоматической идентификации судов (AIS), а также GPS-приемник на Международной космической станции (МКС). Их вывод: Россия является "первопроходцем" в спуфинге и использует его для защиты важных персон и объектов в большем объеме, чем это было известно.
Кадр из фильма ФБК "Дворец для Путина"
Что касается инцидента с танкером, то был ли он напрямую связан с дворцом в Геленджике - вопрос открытый. C4ADS называет возможной причиной визит Владимира Путина в Анапу на церемонию прокладки газопровода "Турецкий поток". Тем не менее за период с 2016 по 2018 годы больше всего в России случаев спуфинга - свыше 4,6 тысячи - C4ADS зафиксировал именно в районе Геленджика. Пытаясь найти этому объяснение, организация в своем докладе отмечает: "Геленджик часто посещают чиновники службы безопасности, что совпадает с распространенными, но не подтвержденными сообщениями о том, что на окраине города у президента Владимира Путина есть частная резиденция".
Почему корабль может оказаться в аэропорту
По расчетам C4ADS, в районе Геленджика используется не передвижной, а стационарный спуфер-передатчик с доступом к "надежному и постоянному источнику электроэнергии". "Результаты (расчетов. - Ред.) указали, что только один объект, расположенный на мысе Идокопас, мог иметь обзор на более чем 98 процентов пострадавших корабельных приемников", - сказано в тексте доклада. Спуфинг здесь коснулся сотен кораблей, причем многие из них - российские.
Тем не менее, однозначного утверждения о том, что лидерство Геленджика по зафиксированным случаям спуфинга (на втором месте - Сочи) связано именно с дворцом, в докладе нет. Авторы отмечают, что это лидерство может быть результатом использования для выборки автоматической корабельной системы идентификации AIS. Они указывают, что в этом районе Черного моря активное судоходство, рядом Новороссийск - крупный порт и база Черноморского флота РФ.
Геленджик
Как правило, в описанных выше случаях спуфинга навигационный прибор показывает координаты ближайшего аэропорта - Геленджика, Сочи или других городов. Кристоф Гюнтер из DLR предлагает этому такое объяснение: "Беспилотники представляют собой опасность для авиасообщения, а потому им запрещено летать возле аэропортов. Беспилотники обязаны автоматически приземлиться, если они это обнаружат. Очевидно, этим пользуются отдельные спуферы из структур безопасности и посылают сигналы аэропортов. Даже если беспилотник не сядет, он все равно будет иметь поддельные координаты, поэтому пилот не сможет им точно управлять. При этом распознать фальшивые координаты и учесть это довольно просто - ведь корабль не может стать на якорь в аэропорту!". Иными словами, Россия, похоже, использует спуфинг для защиты от беспилотников, а корабли и другие пользователи навигационных систем скорее являются "коллатеральными потерями".
США призывают воздержаться от вмешательства в GPS
В Международной морской организации (ИМО) отмечают, что они в курсе предупреждений о "вмешательстве" в работу GPS, которые выдало американское морское ведомство MARAD. В представлении США комитету по морской безопасности ИМО в марте 2020 года, текст которого есть у DW, Вашингтон обращает внимание на "срочный вопрос намеренного вмешательства" в работу GPS и других навигационных систем. В документе отмечается, что это создает риск для безопасности морских операций и "ставит под угрозу безопасность на море". В частности, указывается на зафиксированные с 2016 по 2018 годы случаи, которые коснулись судов в Черном и Средиземном морях. Россия в тексте не упоминается.
США считают, что подобное вмешательство противоречит международному телекоммуникационному законодательству, которое "запрещает передачу" поддельных или вводящих в заблуждение данных. Вашингтон предлагает призвать членов ИМО "воздержаться" от такого вмешательства - "за исключением соображений безопасности". Этот вопрос может быть рассмотрен комитетом в мае 2021 года, сообщили в ИМО.
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Автор: Марина Барановская