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Global Positioning System (GPS)

Cyber attack sign, illustration Digital security concept. Cyber attack sign on a virtual digital screen. 3D illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SERGIIxIAREMENKO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F022/9315

Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
Blick über den See Aalkasten im Landkreis Märkisch-Oderland (Luftaufnahme mit einer Drohne). Deutschland soll in diesem Sommer von der Küste bis zu den Alpen neu vermessen werden. Die 250 grundlegenden Vermessungspunkte würden überprüft, um die neuen Koordinaten auf den Millimeter genau zu bestimmen, teilte das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Frankfurt am Main am 07.06.2021 mit. (zu dpa Von der Küste bis zu den Alpen: Deutschland wird neu vermessen) +++ dpa-Bildfunk +++

Германию измерят до миллиметра с помощью российской ГЛОНАСС 18.06.2021

От гор на юге до моря на севере: Германию заново измерят с точностью до миллиметра. Данные будут использоваться для исследований в сфере изменений климата и для беспилотного вождения. DW - о самых важных фактах.
Symbolbild Fuming Bulk Carrier Ship in the Black Sea at the Evening

Подтверждают ли сбои GPS в Геленджике версию Навального о "дворце для Путина"? 06.02.2021

Россию подозревают в создании помех в глобальной системе навигации GPS. Эта практика может оказаться еще одним доводом в пользу версии Алексея Навального о "дворце для Путина" под Геленджиком.
Thema Reportage: Secret Raves in Berlin Fotografin: Tatiana Kondratenko, DW Korrespondentin in Berlin. Datum: Juli 2020 Teilnehmer der Secret Raves in Berlin.

Тайные вечеринки во время пандемии: как в Берлине танцуют по ночам 28.07.2020

Берлинские клубы закрыты пятый месяц, но вечеринки продолжаются нелегально. В минувшие выходные на танцы в один из парков пришли более 3000 человек. Ночь нелегальных рейвов в немецкой столице - в репортаже DW.
Bildnummer: 54175477 Datum: 11.11.2007 ITAR-TASS 78: DUBAI, UAE. NOVEMBER 11. RKK Energia s Glonass-M satellite mock-up on display at Roscosmos federal space agency s stand at the Dubai Air Show in the United Arab Emirates. Copyright: imago/ITAR-TASS

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия 20.08.2019

13 из 23 аппаратов ГЛОНАСС вышли за пределы использования гарантийного срока.
HANDOUT - ILLUSTRATION - Die undatierte Handout-Illustration der europäischen Raumfahrtbehörde ESA (European Space Agency) zeigt eine künstlerische Darstellung eines Galileo-Full-Operational-Capacity-Satelliten (FOC). (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Illustration: Pierre Carril/ESA/dpa») (zu dpa «Europäische Galileo-Dienste starten» vom 14.12.2016) Foto: Pierre Carril/ESA/dpa |

Навигационная система Galileo частично вышла из строя 14.07.2019

Наземные сооружения навигационной системы Galileo получили повреждения. Сервисы для экстренной помощи из строя не вышли.
HANDOUT - 30.10.2018, Norwegen, Trondheim: Das am 31.10.2018 veröffentlichte Foto der NATO zeigt die Karel Doorman, ein Multifunktionsunterstützungsschiff für amphibische Einsätze, das Mark II Landungsboot mit zwei Landungsfahrzeugen für Personal der Königlich Niederländischen Marine, zwei CH-53E Transporthubschrauber des United States Marine Corps und ein Schützenpanzer CV90 der norwegischen Armee bei einer Landeübung. Im Rahmen der Übung Trident Juncture werden rund 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie aus Finnland und Schweden erwartet. Die Übung dauert bis zum 07.11.2018. Foto: Marco Dorow/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Möver Trident Juncture und bei vollständiger Nennung der Quelle. | Verwendung weltweit

МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS 19.11.2018

Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Die Kathedrale in Helsinki, aufgenommen am 26.06.2012. Photo: Bernd Thissen dpa

Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО 17.11.2018

Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
A U.S. Marine is assessed utilizing a communications radio with real time on screen GPS location during Urban Advanced Naval Technology Exercises 2018 (ANTX18) at Camp Pendleton, California, U.S. March 20, 2018. Picture taken March 20, 2018. U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Cutler Brice/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Норвегия обвинила Россию в помехах GPS во время учений НАТО 13.11.2018

Минобороны Норвегии считает, что российские военные причастны к сбоям в работе GPS в ходе недавних маневров НАТО. Источник помех располагался на Кольском полуострове, заявили в ведомстве.
NAVSTART-GPS-Satellit des US-Verteidigungsministeriums dienen zur weltweiten Positionsbestimmung. NAVSTART-GPS ist die Abkürzung für Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System / NAVSTART-GPS-Satellite of the United States Department of Defensear used for the world wide position determination NAVSTART-GPS is a abbreviation for Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System | Verwendung weltweit

Россию заподозрили во вмешательстве в работу GPS в Финляндии 12.11.2018

Сбои в работе GPS наблюдались в Норвегии и заполярных районах Финляндии на фоне учений НАТО Trident Juncture. Осло и Хельсинки подозревают Москву во вмешательстве в работу системы.
The US Capitol is seen in Washington, DC, on November 15, 2016. On Tuesday, a week after a bitterly divided country elected its 45th president, the government unveiled a revived dome, refurbished, repainted, a renewed emblem of national unity. The dome underwent a three-year, $60 million project that covered 150-year-old dome in scaffolding while workers repaired 1,300 cracks and fixed or replaced scores of cast-iron ornaments and windows. / AFP / NICHOLAS KAMM (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

Конгрессмены получат данные об источнике финансирования досье на Трампа 28.10.2017

Комитету по разведке будут предоставлены учетные документы банка, через который велись операции с фирмой Fusion GPS, занимавшейся составлением компрометирующего досье на республиканца.

Daimler: самоуправляемый автобус будущего (21.09.2016) 21.09.2016

Daimler представил прототип самоуправляемого автобуса. Через несколько лет концерн планирует начать их серийное производство.

В Дании появился первый беспилотный трактор (16.08.2016) 16.08.2016

В Дании впервые используют в сельском хозяйстве трактор с технологией автономного вождения. GPS-систему для тягача разработали в Голландии, где подобные машины применяют для покоса газона на полях для гольфа.
cuddle1-rb cat; dog; animals; pets; love; friendship; couples Fotolia_3860607 Tijara Images - Fotolia 2010

Зверский прогресс: GPS для котов и другая техника для домашних животных 14.06.2016

GPS-трекеры для котов и собак, миски, управляемые при помощи смартфона, "умные игрушки" для хомяков: индустрия делает ставку на любовь немцев к их питомцам.
09.03.2016+++ Three 500-pound bombs wait to be loaded on U.S. Air Force drones at Kandahar Airfield, Afghanistan March 9, 2016 +++ (C) Reuters/J. Smith

Борьба против ИГ: у США заканчиваются высокоточные бомбы 27.05.2016

В Пентагоне заявили, что запасы высокоточных авиабомб для борьбы с ИГ на территории Сирии и Ирака истощены. Рассматривается вариант переброски вооружений ВВС США из других регионов.
4.3.2016 A new multiple launch rocket system is test fired in this undated file photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang March 4, 2016. REUTERS/KCNA/Files ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. © Reuters/KCNA

США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР новыми санкциями 01.04.2016

Лидеры США, Японии и Южной Кореи потребовали у Северной Кореи прекратить провокации. За день Пхеньян успел запустить ракету, создать помехи GPS-навигации и заблокировать ряд сайтов.
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