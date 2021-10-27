Global Positioning System (GPS)

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Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
От гор на юге до моря на севере: Германию заново измерят с точностью до миллиметра. Данные будут использоваться для исследований в сфере изменений климата и для беспилотного вождения. DW - о самых важных фактах.
Россию подозревают в создании помех в глобальной системе навигации GPS. Эта практика может оказаться еще одним доводом в пользу версии Алексея Навального о "дворце для Путина" под Геленджиком.
Берлинские клубы закрыты пятый месяц, но вечеринки продолжаются нелегально. В минувшие выходные на танцы в один из парков пришли более 3000 человек. Ночь нелегальных рейвов в немецкой столице - в репортаже DW.
13 из 23 аппаратов ГЛОНАСС вышли за пределы использования гарантийного срока.
Наземные сооружения навигационной системы Galileo получили повреждения. Сервисы для экстренной помощи из строя не вышли.
Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
Минобороны Норвегии считает, что российские военные причастны к сбоям в работе GPS в ходе недавних маневров НАТО. Источник помех располагался на Кольском полуострове, заявили в ведомстве.
Сбои в работе GPS наблюдались в Норвегии и заполярных районах Финляндии на фоне учений НАТО Trident Juncture. Осло и Хельсинки подозревают Москву во вмешательстве в работу системы.
Комитету по разведке будут предоставлены учетные документы банка, через который велись операции с фирмой Fusion GPS, занимавшейся составлением компрометирующего досье на республиканца.
Daimler представил прототип самоуправляемого автобуса. Через несколько лет концерн планирует начать их серийное производство.
В Дании впервые используют в сельском хозяйстве трактор с технологией автономного вождения. GPS-систему для тягача разработали в Голландии, где подобные машины применяют для покоса газона на полях для гольфа.
GPS-трекеры для котов и собак, миски, управляемые при помощи смартфона, "умные игрушки" для хомяков: индустрия делает ставку на любовь немцев к их питомцам.
В Пентагоне заявили, что запасы высокоточных авиабомб для борьбы с ИГ на территории Сирии и Ирака истощены. Рассматривается вариант переброски вооружений ВВС США из других регионов.
Лидеры США, Японии и Южной Кореи потребовали у Северной Кореи прекратить провокации. За день Пхеньян успел запустить ракету, создать помехи GPS-навигации и заблокировать ряд сайтов.
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