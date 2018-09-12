Германию измерят до миллиметра с помощью российской ГЛОНАСС

Проект по измерению территории Германии стартовал в начале июня нынешнего года и продлится в течение пяти недель. 35 измерительных бригад из геодезических земельных ведомств и Федерального ведомства картографии и геодезии (BKG) во Франкфурте-на-Майне до 15 июля объедут всю страну. Оснащенные самым современным оборудованием, они 24 часа в сутки семь дней в неделю будут проверять показания измерительных приборов в 250 геодезических пунктах Германии.

В измерениях используется и российская система навигации

Невидимые постороннему наблюдателю точки измерения были установлены в 2008 году непосредственно у поверхности земли. Измерительные бригады раскроют их и временно оснастят высокотехнологичными антеннами на 24 часа, после чего проверят их высоту и положение. Чтобы измерения были максимально точными, специалисты используют одновременно несколько спутниковых навигационных систем: в их числе американская система GPS, используемая в автомобильной навигации, и российская система ГЛОНАСС.

В отличие от предыдущих работ такого типа, проведенных 13 лет назад, на этот раз геодезисты для своих измерений используют данные европейской

спутниковой навигационной системы Galileo. В 2008 году она была еще в разработке. Антенны всех навигационных систем записывают измерительные сигналы каждую секунду и, таким образом, могут фиксировать любые изменения, произошедшие за последние 13 лет. Данные дополняются сигналами спутниковой справочной службы SAPOS, которая используется во всех федеральных землях Германии.

Система геодезических измерений - SAPOS

Анализ данных займет много времени

Впереди еще много работы: после завершения всех замеров геодезистам вначале придется вновь скрыть под землей пункты измерения. Затем собранные данные предстоит обработать на высокопроизводительных компьютерах в BKG и в Земельном управлении Нижней Саксонии. Объем данных настолько велик и точен, что специалисты могут увидеть любые изменения - вплоть до самого микроскопического размера. Точкой отсчета для всех координат определенной широты, долготы и высоты всегда служит центр Земли. Германия, площадь которой составляет 357 386 квадратных километров, занимает 62-е место из 194 стран мира. Самая большая площадь в мире - у России: она простирается на 17,1 миллиона квадратных километров от Европы до Азии. На втором и третьем месте находятся Канада (9,9 млн квадратных километров) и США (9,8 млн квадратных километров).

Зачем нужны повторные измерения?

Особых изменений в официальную статистику новые измерения не внесут. Тем не менее, полученные данные лягут в основу для решения целого ряда задач. В экспертных кругах, например, в течение многих лет существует предположение, что территория Германии опускается к побережью на севере и поднимается в горы на юге страны. Измерения смогут подтвердить эту гипотезу или опровергнуть ее, а новые данные могут быть использованы, например, непосредственно для защиты побережья. Что касается внутренних водоемов, таких как реки и озера, то новая информация может оказаться большим подспорьем в мероприятиях по защите от наводнений.

Точные данные необходимы для безопасного хранения ядерных отходов

Полученные данные окажутся полезными и при строительстве новых дорог, железнодорожных путей, а также в горнодобывающей промышленности. Помогут они и при поиске безопасных мест для хранения ядерных отходов - выбирать для этого можно лишь такие участки, слои почвы на которых смещаются в минимально возможной степени. Информация представляет особый интерес и для будущих транспортных средств автономного вождения: беспилотных автомобилей или транспортных систем, которые движутся к месту назначения без участия водителей. Чем точнее данные измерений, тем меньше вероятность ошибок и, следовательно, безопаснее будет беспилотное вождение.

Автобус-беспилотник в Гамбурге

Отличия от предыдущих измерений

Первые фундаментальные измерения территории Германии проводились еще в XIX веке. Замеры, которые тогда длились десятилетиями, сегодня благодаря спутникам можно осуществить намного быстрее и с гораздо большей точностью. Есть еще одно отличие состоит в том, что в прошлом топографические измерения проводились исключительно на национальных землях: переход на территории соседних стран был затруднен и требовал сложных математических расчетов.

Сегодня, опять же, не в последнюю очередь, благодаря спутниковым технологиям, геодезисты могут использовать систему координат, начало которой лежит в центре Земли. Таким образом были установлены единые координаты не только для Европы, но и для всего мира, при этом принципы и основы для измерений одинаковы для всех государств, а базы данных связаны между собой и доступны для каждой страны в отдельности.

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