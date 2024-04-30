Проблемы с GPS в странах Балтии. При чем здесь "глушилки" РФ

Россия экспериментирует с глушением спутниковой навигации над Балтийским морем, считают в странах Балтии, и видят в этом "гибридную угрозу". НАТО пока не станет на это реагировать.

Аэропорт города Тарту в Эстонии - совсем маленький. В день он принимает всего один самолет финской авиакомпании Finnair из Хельсинки. Полет длится всего 45 минут. Однако для жителей города, в котором находятся университет и одно из учебных заведений НАТО - Балтийский оборонный колледж - рейс в Хельсинки открывал возможность путешествовать с одной пересадкой по всему миру.

Таинственные "глушилки" Москвы

Теперь эта возможность утрачена, как минимум, до 31 мая. Finnair объявила что прекращает полеты в Тарту из-за угрозы безопасности пассажиров и экипажей. Самолеты компании и в прошлом теряли сигнал GPS при подлете к аэропорту, но в последнее время ситуация, судя по заявлению компании, стала хуже.

Finnair никого конкретно не называет в качестве источника помех в работе навигационных систем. Зато министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высказались на эту тему вполне конкретно. Они заявили, что помехи в работе систем навигации - результат работы российских "глушилок".

Эстонский город Тарту Фото: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance

В марте правительство Великобритании обвинило Москву в глушении систем навигации самолета министра обороны страны Гранта Шаппса, который прилетел с рабочим визитом в Польшу. Его самолет следовал недолгое время вдоль границы Калининградской области. Самолеты почти всех авиакомпаний, летающих в балтийском регионе, в последние год-полтора испытывали проблемы с навигацией. Одни указывают в качестве источника помех Калининградскую область, другие - российскую территорию между приграничным эстонским городом Нарва и Санкт-Петербургом. Возможно, аппаратура глушения GPS стоит и там, и там.

Finnair пока единственная авиакомпания, которая пошла на отмену рейса по причине проблем с GPS.

Калининград как "ловушка"

"В Финляндии эту историю воспринимают как часть "гибридной" войны, которую Россия ведет не первый год против стран НАТО, - сказал в интервью DW директор программ по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. - И политики, и граждане здесь смотрят на угрозу с востока как на данность. Они не драматизирут, но и не преуменьшают ее". По мнению Мошеса, правительство Финляндии, пока, по крайней мере, не будет принимать какие-то ответные меры, тем более, что не вполне ясно, какими они могли бы быть.

В то же время, оно, по словам эксперта, будет готово к односторонним шагам, если ситуация того потребует. "Помните, как Финляндия просто закрыла границу с Россией, когда российские власти стали привозить нелегальных мигрантов специально для ее прорыва, - сказал Мошес. - В Хельсинки давно пришли к выводу, что в нынешних условиях не нужно вести с Кремлем переговоры и слать делегации к Путину. Нужно просто жестко защищать свои интересы".

Страны Балтии обсуждают проблему GPS-помех с союзниками Фото: picture-alliance/Bildagentur-online/Saurer

Дискуссия вокруг глушения GPS-навигации происходит на фоне обсуждения возможности размещения американского ядерного оружия на территории Польши и прибытия в Литву передовой группы офицеров бригады бундесвера, которая в ближайшие годы будет на постоянной основе размещена в стране. Может ли НАТО, чисто технически, ответить Москве, и, скажем, заглушить "глушилки"? "Может, но не сделает этого, - предположил в интервью DW директор Польского института международных отношений Славомир Дембски. - Россия специально провоцирует альянс, прощупывает его возможную реакцию, пытается понять, как НАТО будет действовать в ситуации большого регионального кризиса".

"Для практического ответа Москве, нужно согласие всех союзников по НАТО. А его в случае вот такой "гибридной" провокации, как глушение GPS, добиться крайне нелегко", - полагает полковник литовской армии в отставке, глава Ассоциации старших офицеров Литвы Вайдотас Малиненис.

Теоретически таким ответом могло бы стать ограничение российского военного транзита в Калининградскую область. Однако многие опасаются, что это будет расценено в Москве практически как объявление войны. "Группировка российских сухопутных сил в Калининградской области значительно ослаблена. Многие части направлены на войну в Украину, - рассказал DW Малиненис. - Однако, артиллерия, ракетные установки и, судя по всему, ядерное оружие там есть. В этом смысле, из области по-прежнему исходит определенная угроза безопасности Литвы и Польши".

Славомир Дембски из Варшавы видит ситуацию иначе: "Калининградская область - это большая ловушка для российских сил. В Москве прекрасно знают, что ее невозможно защитить. Однако никто не станет ее блокировать из-за глушения GPS. Зачем поддаваться на провокации Москвы?".