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Страны Балтии обвиняют Россию в глушении GPS в регионе

Жан Рофе
29 апреля 2024 г.

Россия подавляет работу GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря, утверждают главы МИД трех балтийских республик.

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Спутник GPS (фото из архива)
Страны Балтии обсуждают проблему GPS-помех с союзникамиФото: picture-alliance/Bildagentur-online/Saurer

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф из-за подавления работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря, в котором они обвиняют Россию. Об этом газета Financial Times пишет в воскресенье, 28 апреля.

"Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебных действий России, и мы определенно обсудим это с нашими союзниками", - сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна. По его словам, такие действия "являются гибридной атакой и представляют угрозу нашему народу и безопасности, чего мы не потерпим".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что страны Балтии "серьезно относятся к инцидентам" с GPS и "контактируют с коллегами из других государств" по этому вопросу.

Сбои в GPS помешали двум финским самолетам долететь до Эстонии

25 и 26 апреля два самолета финского национального авиаперевозчика Finnair, направлявшихся из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуться в Финляндию из-за сбоев в работе GPS.

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Помехи, которые затронули всех пользователей навигационной системы в районе Балтийского моря, также затруднили передачу сигналов, используемых судами.

Опрошенные FT эксперты отмечают, что глушить сигналы GPS можно с помощью относительно дешевого оборудования

Ни одна страна не взяла ответственность за вмешательство в работу GPS, однако в балтийском регионе полагают, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от возможных атак украинских беспилотников. Кремль не ответил на запрос журналистов о комментарии.

В марте 2024 года самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился британский министр обороны Грант Шэппс, потерял сигнал GPS, когда возвращался из Польши и пролетал недалеко от Калининграда.

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