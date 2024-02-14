Из Латвии в Россию. Как вывозят алкоголь из ЕС

Латвия после ввода санкций ЕС против РФ стала крупнейшим экспортером вина и виски в Россию. Кто и как использует страны Балтии для транзита алгоголя и кому это выгодно?

В 2023 году Латвия стала для России основным поставщиком виски. За первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала этот алкогольный напиток на сумму 244 млн евро. По данным российского информагенства РИА "Новости", три четверти поставок виски в РФ на сумму 177 млн евро были осуществлены Латвией. На втором месте - но с большим отрывом - Литва, которая экспортировала в РФ виски на сумму 27 млн евро.

Впрочем, речь идет не только о виски, но и о вине. Латвия продала России вино на сумму 73 млн евро, тем самым потеснив основного поставщика вин России - Италию. Крупнейший производитель вина в мире экспортировал в Россию в период с января по август 2023 года вино на сумму около 68 млн евро. Согласно статистическим данным Латвии, в 2023 году в общем из этой страны в Россию до декабря 2023 года было экспортировано товаров на сумму свыше 1,1 млрд евро. Почти половину экспорта составляют напитки, алкоголь и уксус. Таким образом Россия в прошлом году была для Латвии на пятой позиции по объему экспорта.

Латвия осуществляет реэкспорт алкоголя

По большей части алкогольные напитки, которые экспортирует Латвия в Россию, с предприятий Западной Европы, которые зарегистрированы в этой балтийской стране. Это признают представители латвийской Ассоциации алкогольной отрасли. "Судя по всему, существуют крупные западноевропейские предприятия, которые используют Латвию как своего рода дистрибьюторский центр, - говорит Матисс Мирошников, экономист Банка Латвии в интервью DW. - То есть, речь идет не о производстве латвийской продукции, а о реэкспорте".

Винный отдел в одном из супермаркетов Казани Фото: Yegor Aleyev/TASS/picture alliance

То, что в таможенной статистике страны Балтии фигурируют в качестве страны-производителя, поясняет президент российской компании "Ладога" - крупного дистрибьютора и импортера алкоголя - Вениамин Грабар в интервью РИА "Новости": "Если раньше в документах значилось, что импорт в Россию осуществлялся через Латвию и Литву, то теперь эти балтийские страны выступают в качестве цели - стран, куда поступает экспорт. И уже оттуда осуществляются дальнейшие поставки в Россию".

Таким образом логистические цепочки не изменились. Это все те же производители, которые поставляют в Россию свою продукцию, но только теперь в их документации фигурирует Латвия - как страна, куда направляется экспортная продукция. Обо всех таможенных процедурах поставок из ЕС в Россию, включая подготовку документации, заботятся латвийские партнеры.

Экспорт в Россию: между выгодой и моралью?

Экспорт простой алкогольной продукции, которая не относится к предметам роскоши, не противоречитсанкциям ЕС против России . Но то, что Латвия используется как дистрибьюторский центр, показывает, что западноевропейские фирмы опасаются ущерба для своей деловой репутации, если будут поставлять товары напрямую в Россию, считает Маттис Мирошников. Для других фирм речь вообще идет об их существовании: "У некоторых фирм клиентами являются только Россия и Беларусь. Поэтому они не хотят и не могут просто так прекратить работу".

Многие независимые организации задаются вопросом, насколько этично на фоне войны РФ против Украины продолжать вести дела с Москвой. Согласно Moral Rating Agency, которая составляет рейтинг западных фирм, по-прежнему работающих с РФ, французский концерн Pernod Ricard , среди прочего известный по таким торговым маркам как водка Absolut и Jameson Whisky - является крупнейшим поставщиком алкогольных напитков в Россию.

Российские СМИ, правда, сообщают, что Pernod Ricard планирует завершить свой бизнес с РФ, но по сообщению пресс-службы концерна, для этого потребуется "несколько месяцев". Пока же сотрудники концерна в России продолжают получать зарплату. Так называемый параллельный импорт - поставки в Россию товаров через третьи страны, судя по всему, продолжается. На запроc DW в компании Pernod Ricard в Латвии не ответили. Другие экспортеры алкогольной продукции также не захотели общаться с DW.

Рост торговли с Россией контрастирует с политическим курсом

Особые аргументы есть у исполнительного директора латвийской Ассоциации алкогольной отрасли Дависа Витолиса: "Алкоголь действительно тот продукт, который еще можно продавать. Хотя алкоголь при чрезмерном употреблении может вредить здоровью", - заявил он в интервью латвийскому телевидению, но подчеркнул, что это его личное мнение.

Экономист Маттис Мирошников считает, что "с одной стороны, хорошо получать деньги от России, потому что таким образом у РФ остается меньше денег на войну. С другой стороны - тем самым российским элитам позволяют делать то, что они хотят и обеспечивают им привычный уровень жизни, как если бы ничего не изменилось".

Рост торговли алкогольной продукции с Россией резко контрастирует с политическим курсом стран Балтии. Литва, Латвия и Эстония особенно сильно настаивали на введение санкций против России. Задолго до войны РФ против Украины они предупреждали об агрессивном курсе Владимира Путина. Латвия и Эстония отказываются от русского языка. Образование можно будет получать здесь только на государственном языке. Тот, кто хочет жить в Латвии с российским паспортом, должен владеть латвийским языком на уровне A2. Иначе ему грозит депортация.

В стране сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, блокировка России, ее культуры и языка. С другой - нарастающий экспорт в РФ с целью получения выгоды. Прокомментировать это министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс, который в Латвии отвечает за алкогольную отрасль, не захотел. На запрос DW был дан ответ, что у министра нет времени для интервью.

А министр экономики Латвии Илзе Индриксоне отвечая на вопрос латвийских медиа об экспорте в РФ заявила, что правительство давно потребовало от фирм прекратить торговлю с Россией и Беларусью. "Мы дискутировали о физическом закрытии границы и препятствовании транспортным сообщениям. Но если не все страны, которые граничат с Россией и Беларусью, а только мы сделаем это, то такая мера не принесет никаких результатов".

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