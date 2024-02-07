Обвал торговли с РФ сократил бизнес ФРГ с Восточной Европой

Объем торговли Германии с 29 странами Восточной Европы и Центральной Азии снизился на 6,5 процента. Торговля с Россией в 2023 году уменьшилась в годовом исчислении на рекордные 75 процентов.

Рекордный обвал торговли с Россией в минувшем году сократил бизнес немецкой экономики с Восточной Европой - объем торговли с 29 странами Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии в 2023 году снизился в годовом исчислении на 6,5 процента, сообщил в среду, 7 февраля, Восточный комитет германской экономики - влиятельная лоббистская организация немецких компаний, занимающихся бизнесом с 29 странами в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

В то же время в сообщении отмечается, что объем торговли Германии со странами региона в 2023 году все же вновь составил более полутриллиона евро. При этом немецкий импорт из стран Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии сократился на 9,9 процентов до 261 млрд евро, а экспорт вырос на три процента до 274 млрд евро.

Без рекордного обвала торговли с Россией на уровне 75 процентов до 12,6 млрд евро восточная торговля немецкой экономики оставалась бы стабильной, указывается в документе. После расширения санкций в отношении Москвы на фоне российской агрессии против Украины немецкий экспорт в РФ сократился на 38,7 процента до 8,9 млрд евро, а импорт, который ранее приходился преимущественно на энергоносители, - на 90 процентов до 3,7 млрд евро.

Россия в списке торговых партнеров ФРГ опустилась на 38 место

Среди торговых партнеров Германии Россия опустилась с 14 места в 2022 году на 38 место в 2023-м.

"На 29 государств Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии по-прежнему приходится свыше 18 процентов всей внешней торговли ФРГ - больше, чем на Китай и США вместе взятые", - отметила председатель Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser).

По ее словам, это означает, что восточная торговля остается важной опорой немецкого экспорта несмотря на то, что в 2023 году экспорт на три крупнейших региональных ранка - в Польше, Чехии и Венгрии - сократился из-за плохой конъюнктуры соответственно на 3,7, 6,1 и 4,3 процента.

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