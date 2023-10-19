Казахстан опроверг запрет на экспорт в Россию из-за санкций

Торговля ведется в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, заявили в Астане. Ранее сообщалось, что из-за санкций Казахстан перестал поставлять РФ более ста наименований товаров.

Казахстан опроверг информацию о запрете на экспорт целого ряда товаров в Россию из-за западных санкций, введенных в отношении РФ из-за войны против Украины. Соответствующее заявление распространила в четверг, 19 октября, пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Торговля товарами двойного назначения

В пресс-службе министерства также отметили, что торговля товарами так называемого двойного назначения, подпадающими под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. "В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС", - указали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 106 видов товаров, о которых ранее упомянул вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, входят в перечень товаров двойного назначения.

Ранее несколько казахстанских СМИ сообщили со ссылкой на Торебаева, что Казахстан в связи с западными санкциямиперестал поставлять в РФ 106 наименований товаров , в том числе беспилотные летательные аппараты, специализированную электронику и чипы.

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