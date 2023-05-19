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Российский дрон атакует КиевФото: Yasuyoshi CHIBA/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Россия в обход санкций закупает в Казахстане дроны для войны

Сергей Ромашенко
48 мин. назад

Экспорт микросхем из Казахстана в Россию увеличился на два порядка - с 245 тысяч долларов до 18 млн долларов, сообщили "Важные истории" и Der Spiegel.

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Россия в обход западных санкций, введенных за вооруженное вторжение в Украину, ежемесячно закупает беспилотные летательные аппараты и микроэлектронику на миллионы долларов, говорится в обнародованном в пятницу, 19 мая, расследовании, проведенного изданием "Важные истории", немецким еженедельником Der Spiegel и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно их данным, созданной после военного вторжения России в Украину казахстанской компанией "Аспан арба" - одним из главных поставщиков БПЛА в РФ - и ее российским партнером, "Небесной механикой" из Москвы, владеют одни и те же люди. Товары "Небесной механики" покупают, в частности, областная федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь", камчатский краевой совет ветеранов войны и труда, а также магазин на Ozon, где закупаются и российские военнослужащие.

В расследовании также говорится, что комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны РФ в больших количествах в Россию ввозит фирма "Стэк", закупающая немецкие чипы у казахстанской компании Da Group 22. Владельцами "Стэка", Da Group 22 и немецкого дистрибьютора являются члены одной и той же семьи.

Резкий рост импорта микроэлектроники

В общей сложности объем импорта интегральных микросхем в Казахстан после начала войны России против Украины вырос более чем вдвое - с 35 млн долларов до 75 млн долларов, а объем поставок микросхем из Казахстана в Россию - с 245 тысяч долларов до 18 млн долларов, выяснили авторы расследования.

Что касается дронов, то в 2021 году они вообще не фигурировали в отчете Бюро национальной статистики Казахстана об импорте-экспорте, зато в 2022 году Казахстан ввез дронов на 5 млн долларов и поставил в Россию - на 1,23 млн долларов, пишут "Важные истории".

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