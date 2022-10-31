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РФ без нефтедолларов: ждать ли краха экономики в 2023 году?

6 ч. назад

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?

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Гости:

🔵 Андрей Мовчан, финансист

🔵 Ирина Панкратова, специальная корреспондентка экономического издания The Bell

🔵 Андрей Гурков, экономический обозреватель DW

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