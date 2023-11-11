Вина будет мало: мировое виноделие страдает от непогоды

Глобальное производство вина упадет в 2023 году на самый низкий уровень за 60 с лишним лет, но Европа удержит лидерство. Наибольшие потери понесут страны Южного полушария.

Для мирового виноделия 2023 год станет худшим за более чем 60 лет, во всяком случае по объемам производства. Они составят лишь около 244 млн гектолитров, что на 7% ниже прошлогоднего показателя и самый низкий уровень с 1961 года. С таким прогнозом выступила Международная организация виноградарства и виноделия (OIV).

Сильный удар по виноделам Южного полушария

"Этот негативный сценарий связан с существенным сокращением объемов производства в больших винодельческих странах в обоих полушариях", - заявила OIV в своей штаб-квартире в Дижоне - столице французского винодельческого региона Бургундия. Эта международная организация была создана в 2001 году и объединяет сегодня 50 стран. Из постсоветских государств в нее входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Россия, Узбекистан и Украина.

Виноградник в винодельческом регионе Франсхук в Южной Африке Фото: Greatstock/imago images

Особенно сильно от неблагоприятных погодных условий пострадали производители в Южном полушарии. В Австралии, Аргентине, Бразилии, Чили и Южной Африке сокращение урожая и, соответственно, производства составило от 10% до 30%, сообщила OIV. В Европе с наибольшим падением, главным образом "из-за плохих климатических условий во время вегетационного периода", столкнулись Италия, Испания и Греция.

"Только в США и в некоторых странах ЕС, например, в Германии, Португалии и Румынии сложились благоприятные климатические условия, что позволило произвести средние объемы или выше средних", - уточнила OIV. Тем не менее в целом по ЕС объемы производства окажутся в итоге, по предварительным оценкам, на 8% ниже среднего показателя последних пяти лет.

Итальянского вина будет меньше, чем французского

В значительной мере это связано с плохим урожаем в Италии, из-за чего в этом году, по всей видимости, она произведет только 44 млн гектолитров вина. Это будет на 12% меньше, чем в прошлом году, и самый низкий уровень со времени неурожая 2017 года. В таком случае Италия утратит мировое лидерство в отрасли, отмечает агентство Reuters, и вновь уступит его Франции, которая вот уже девять лет не была крупнейшим производителем вина. У нее объемы могут оказаться чуть выше среднего показателя за пятилетие.

Сбор винограда во Франции Фото: Philippe Trias/MAXPPP/dpa/picture alliance

Третье место удержит Испания, хотя производство упало на 14% до самого низкого уровня за последние 20 лет. Испанские виноделы, как и итальянские, в наибольшей мере пострадали в этом году в Европе от погодных эксцессов - то от длительных засушливых периодов, то от обильных осадков, которые привели к повышенной влажности и, как следствие, к распространению плесени на виноградниках.

Короче, как на европейском, так и на мировом виноградарстве, похоже, все больше сказывается изменение глобального климата, которое сопровождается такими участившимися экстремальными погодными явлениями, как аномальная жара, засухи, продолжительные ливни, ранние или, наоборот, поздние заморозки. OIV указывает на эти аномалии, но пока напрямую не связывает их с климатическими изменениями.

В Германии вино предпочитают пить женщины

Немецкие виноделы, по оценкам OIV, произведут около 9 млн гектолитров и тем самым немногим больше, чем в прошлом году. В Европе Германия c ее 13 винодельческими регионами находится на четвертом месте среди крупнейших производителей, но в мировом масштабе она заняла по итогам 2022 года лишь 9-е место перед Португалией, уступив не только уже упомянутой тройке лидеров, но также США, Австралии, Чили, Аргентине и Южной Африке.

Так что виноделы Южного полушария входят в число крупнейших поставщиков на мировой рынок, а потому их проблемы в этом году неминуемо приведут к сокращению глобального предложения вина - и тем самым, по всей видимости, к росту цен.

OIV традиционно воздержалась от ценовых прогнозов. Информационное агентство dpa в свою очередь отметило, что в отрасли в последнее время наблюдалось перепроизводство вина и на разных континентах нарастали складские запасы, так что нынешний спад производства "мог бы восстановить равновесие на мировом рынке".

Рейнское вино в дегустационном зале хозяйства Kloster Eberbach в немецком винодельческом регионе Рейнгау Фото: Kristie Pladson/DW

Против существенного роста цен говорит то, что спрос на вино в мире, как напомнило dpa, падает, что связано с общим трендом к здоровому образу жизни и, в частности, с более скептическим отношением к алкоголю. Так, в Германии потребление чистого алкоголя на душу населения за последние 40 лет значительно снизилось, подчеркнуло на днях правительство ФРГ в ответе на депутатский запрос, однако "в международном сравнении Германия по-прежнему относится к странам с высоким уровнем потребления".

По данным правительства, свыше 55% жителей Германии регулярно пьют пиво, почти 51% - вино и игристые вина. При этом женщины предпочитают именно вино - и в неделю вот уже многие годы выпивают в среднем 0,5 литра. Мужчины - 0,4 литра.

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