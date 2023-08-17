Юг Европы из-за изменения климата больше не манит туристов?

Весь регион Средиземного моря из-за изменения климата все чаще сталкивается с жарой, засухой, лесными пожарами. Как это отразится на потоке туристов, и какие прогнозы дают эксперты?

Несмотря на то, что в регионе Средиземного моря все чаще происходят лесные пожары, стоит жара, при которой температура воздуха достигает 40 градусов Цельсия, а периоды засухи становятся все более продолжительными, такие популярные у туристов страны, как Испания, Греция и Италия, и в этом году, вероятно, побьют рекорд по количеству посетивших их туристов.

"По состоянию на сегодняшний день никаких изменений в том, что касается туристических маршрутов и предпочтений из-за изменений климата не наблюдается", - говорит профессор Штефан Гёсслинг (Stefan Gössling) из Университета Линнеус в шведском Кальмаре, который занимается исследованиями в области глобального изменения климата.

Страны Средиземного моря по-прежнему популярны

Это доказывают и цифры. В Италии рассчитывают на то, что в этом году будет побит рекорд по числу прибывших в страну туристов. Традиционно хорошо бронируют отели и в Испании. По данным Немецкого туристического объединения, страны Средиземного моря в этом году являются самыми популярными целями среди немецких туристов. Согласно прогнозу European Travel Commission, Франция, Испания и Италия по-прежнему остается излюбленными туристическими целями европейцев. За ними следуют Греция и Хорватия.

Туристы в Риме Фото: Fabio Frustaci/Ansa/Zuma/picture alliance

"У большей части отдыхающих слишком короктая память", - отмечает профессор Ульрих Райнхард (Ulrich Reinhardt), научный руководитель Фонда вопросов будущего в Гамбурге. Солнечные пляжи, хорошая погода, гостеприимство местных жителей, возможность развлекаться - все это для них крайне привлекательно.

"По этой причине и в будущем многие захотят провести свой отпуск в регионах, подверженных риску экстремальных погодных условий", - прогнозирует он. Но эксперты убеждены в том, что последствия изменения климата для туризма в странах Средиземноморья неизбежны.

Регион Средиземного моря столкнется с последствиями

"Будут происходить постепенные изменения", - говорит профессор Гёсслинг. Испания, Италия и Греция в будущем будут вынуждены сильнее использовать не основной туристический сезон. Авторы недавно опубликованного исследования Еврокомиссии приходят к выводу, что южные регионы столкнулись "со значительным падением туристического спроса ".

Привлекательность Южной Европы в летний сезон будет ослабевать. А Северная и Центральная Европа, напротив, получат выгоду от изменений климата, становясь более притягательными для туристов из-за погодных условий.

Отдыхающие на Балтийском море в Германии Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

О таком сценарии говорит и Ульрих Райнхард (Ulrich Reinhardt). Туристические цели на севере континента уже пользуются высоким спросом. "Однако даже через 20 или 50 лет путешественники не будут проводить свой летний отпуск исключительно в Скандинавии, - убежден он. - Хотя бы потому, что эти страны не практикуют массовый туризм сейчас и не хотят его в будущем.

"Таким образом, направления, которые уже ориентированы на туристическую индустрию, такие как Северное и Балтийское моря, будут процветать. В Европе я ожидаю ренессанс альпийского туризма и растущую популярность регионов Восточной Европы", - говорит эксперт.

Все это произойдет быстрее, чем ожидается, в качестве дополнения, а не замены туристических целей на Средизменом море. "Но уже через 20 лет все больше отдыхающих будут проводить свой отпуск в горах", - указывает Райнхард. Туристические поездки по городам будут чаще совершаться в Таллин, Рейкьявик или Копенганен и реже - в Афины, Венецию или Барселону.

"Прогрессивные изменения происходят медленнее, чем это необходимо"

Чтобы соответствовать изменившимся условиям, по мнению Штефана Гёсслинга, необходима "стратегическая работа по адаптации", которая во многих южных странах проводится не так интенсивно. Для этого необходимо диверсифицировать туристические маршруты. "В странах Средиземноморья очень долго делали ставку на солнце и море", - поясняет ученый.

В испанском Бенидорме долгое время делали ставку только на море и солнце Фото: Dimitri Drofit/Eibner/picture alliance

Но на самом деле эта тема не значится среди главных в повестке дня. Например, в Испании в отчете важнейшего туристического объединения Exceltur словосочетание "изменение климата" вообще не появляется. "Многие местные отели реагируют на это лозунгом "кондиционеры против изменения климата", что в краткосрочной перспективе привлечет гостей, но с точки зрения энергетической и технической, это, конечно, неверно выбранное направление", - говорит Райнхард. Кроме того, необходимо приложить большие усилия для защиты от наводнений и создания системы раннего оповещения в случае катастроф.

"Прогрессивные изменения происходят медленнее, чем это необходимо", - констатирует профессор Хорхе Ольсина, географ и исследователь в области изменений климата в Университет Аликанте. "Но хотя бы первые шаги уже сделаны", - подчеркивает он. Так, в Испании с 2021 года действует закон об изменении климата, и многие города и регионы разрабатывают в этой связи собственные планы. В Бенидорме, регион Коста Бланка, например, хотят переориентировать поток туристов на низкий сезон, поскольку меняются погодные условия. Отдыхающие в будущем предпочтут туристические цели с более мягким климатом. Но нынешним летом этого пока никак не чувствуется.

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