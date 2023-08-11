В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

В Венеции очень ценят хорошие манеры туристов. Уже много лет этот город на севере Италии является одним из центров массового туризма и страдает от его негативных последствий. Этим летом в Венеции действуют строгие правила для приезжающих сюда туристов. Тем, кто их нарушает, грозят большие денежные штрафы. В городе, например, запрещено ходить с голым торсом или прыгать в каналы и купаться в них. Нельзя располагаться где вздумается - сидеть и лежать на лестницах, тротуарах, мостах, колодцах.

Что запрещают туристам в Венеции

Вообще-то городские власти хотели бы ограничить количество туристов, особенно тех, которые не остаются в городе с ночевкой, а приезжают лишь на один день. Число туристов, побывавших в Венеции в 2019 году, по официальным данным, составляло около 5,5 млн. К этому нужно прибавить еще тех, кто приезжает на экскурсию на один день, без ночевки, что в разы увеличивает общее число посетитивших город. Но регулировать такой вид туризма сложно. Было решено перенести на следующий год и введение специальной оплаты за въезд для таких туристов.

Туристы в Венеции Фото: Straubmeier/nordphoto GmbH/picture alliance

"Вероятно, сначала эту меру в качестве пробной введут на 20 дней, когда количество туристов в городе особенно высоко, - говорит представитель горадминистрации. - Но это сложная ситуация. Город Венеция - первый в Италии, кто пошел на такой шаг. Мы хотим быть уверены, что все будет сделано правильно. В этом случае у нас нет примеров, на которые мы могли бы ориентироваться".

Венеция - далеко не единственное место в Италии, где принимаются меры для того, чтобы упорядочить массовый туризм. В одном из мест на Сардинии, как сообщила итальянская газета Il Messaggero, будут регулировать доступ туристов к самым популярным пляжам. Каждый день там будет появляться определенное количество мест на пляже, за которые нужно будет платить и бронировать их заранее.

Рекордное число туристов в Италии

Нынешним летом в Италию устремился поток туристов, мощный как никогда ранее. Согласно данным социологического института Demoskopika, в этом году страна побьет рекорд по количеству посетивших ее иностранных гостей. Их число может превысить 68 млн - это почти на три миллиона больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса. Однако большой наплыв туристов во многих местах вызывает проблемы. Особенно на небольших островах, где в летние месяцы из-за этого очень сильно увеличивается автомобильное движение.

Доступ к этому пляжу на Сардинии нынешним летом будет строго контролироваться Фото: Christina & Toni Anzenberger-Fink/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Поэтому было принято решение, что отдыхающие больше не могут пользоваться своими автомобилями на территории островов Лампедуза и Линоза - между Сицилией и странами Северной Африки. Это правило действует также на острове Прочида возле Неаполя. "Это единственная мера, которая работает, - цитирует Il Messaggero мэра Прочидо Раймондо Амброзио. - Мы являемся самым густонаселенным островом Европы, и для нас логистика является проблемой". Каждый год 600 000 туристов приезжают на остров, чья площадь составляет четыре квадратных километров.

Ограничение на въезд этим летом ввели и в национальном парке Fannes-Sennes-Prags в провинции Южный Тироль. Теперь приехать сюда и посетить можно лишь то место, куда заранее забронированы билеты - и использовать только общественный транспорт, велосипед или идти пешком. Таким образом власти хотят регулировать туристический поток, который постоянно растет. Кроме того, в Южном Тироле должно быть ограничено и количество спальных мест в гостиницах, где ночуют туристы.

Туристов будут штрафовать

В известном туристическом местечке Портофино, недалеко от Генуи на Итальянской Ривьере, так далеко дело еще не зашло, но и здесь местные власти принимают меры, чтобы контролировать поток отдыхающих. Тысячи туристов в летние месяцы штурмуют порт и узкие улочки живописной деревушки. Чтобы предотвратить хаос, этим летом в Портофино разрешили полицейским штрафовать туристов, нарушающих правила поведения. Сумма штрафа может составлять до 275 евро.

"Согласно правилам, запрещено скопление народа на определенных территориях, где движение пешеходов затруднено и где регулировать его должна полиция, - цитирует новостной портал Leggo мэра Портофино Маттео Виачава. - Это одна из мер безопасности. Прежде всего, турагентства и гиды теперь должны будут наблюдать за тем, чтобы в определенных местах не скапливалось большое количество туристов".

В Портофино летом особенно много туристов Фото: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

И еще на одну проблему обращает внимание мэр Портофино: на отдыхающих, которые не умеют себя вести. Поэтому в начале мая власти Портофино ввели еще одно правило, как пишет газета Il Secolo XIX. На всей территории Портофино больше нельзя ходить босиком, в бикини или с голым торсом.

Такое же правило действует и в Венеции. Кроме того, там запрещено сидеть на ступенях лестниц и на земле. "Нашей целью не является изгнание туристов или запугивание их. Но каждый должен внести свой вклад в сохранение красоты Портофино, и этот вклад в том, чтобы нормально себя вести", - цитирует газета мэра.

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