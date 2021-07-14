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Фото: picture-alliance/S. Lubenow

Венеция

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Город на северо-востоке Италии.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

На озере Гарда в Северной Италии из-за засушливой погоды заметно упал уровень воды

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Италия продолжает страдать от последствий прошлогодней засухи. Прогноз на лето тоже совсем не радужный. Фотогалерея DW.
Природа и окружающая среда26 февраля 2023 г.5 фото
Шпревальд

Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО. | 17 фотографий
Туризм30 декабря 2022 г.
Кадр из фильма "Носорог" Олега Сенцова

Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции

Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции

В Венеции покажут фильм "Носорог" о криминале в Украине после распада СССР.
Кино9 сентября 2021 г.
Венеция. Открытие кинофестиваля. 2021 год

Венеция стала лучшим фестивалем мира

Венеция стала лучшим фестивалем мира

Самый старый кинофестиваль мира не делал паузу и в прошлом коронавирусном году.
Кино1 сентября 2021 г.
Круизный лайнер в Венеции

Круизные лайнеры в Венеции теперь под запретом

Круизные лайнеры в Венеции теперь под запретом

Крупные суда с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции.
Политика1 августа 2021 г.
Круизный лайнер в Венеции

Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать перед площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий.
Культура14 июля 2021 г.
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