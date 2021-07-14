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Фото: picture-alliance/S. Lubenow
Венеция
Публикации по теме
Город на северо-востоке Италии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По
Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По
Италия продолжает страдать от последствий прошлогодней засухи. Прогноз на лето тоже совсем не радужный. Фотогалерея DW.
Природа и окружающая среда
26.02.2023
26 февраля 2023 г.
5 фото
Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"
Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"
Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО. | 17 фотографий
Туризм
30.12.2022
30 декабря 2022 г.
Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции
Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции
В Венеции покажут фильм "Носорог" о криминале в Украине после распада СССР.
Кино
09.09.2021
9 сентября 2021 г.
Венеция стала лучшим фестивалем мира
Венеция стала лучшим фестивалем мира
Самый старый кинофестиваль мира не делал паузу и в прошлом коронавирусном году.
Кино
01.09.2021
1 сентября 2021 г.
Круизные лайнеры в Венеции теперь под запретом
Круизные лайнеры в Венеции теперь под запретом
Крупные суда с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции.
Политика
01.08.2021
1 августа 2021 г.
Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции
Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции
Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать перед площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий.
Культура
14.07.2021
14 июля 2021 г.
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