Отдых в Европе. Где туристам уже не рады

Во многих регионах Европы, популярных среди туристов, этим летом ожидается рекордное количество посетителей. Но для местных жителей наплыв приезжих стал в обузу. Как можно решить проблему?

В нескольких европейских городах, особенно популярных у туристов, местные жители протестуют против наплыва приезжих. В Венеции в последние годы в знак протеста горожане даже занимают квартиры, которые обычно сдают туристам. Они считают, что их город страдает от массового туризма, а сами они испытывают острый дефицит доступного жилья.

В историческом центре города постоянно проживают почти 49 000 человек. Между тем, по разным оценкам, Венецию ежегодно посещают более 20 миллионов человек. Повседневная жизнь местных жителей становится кулисами для туристов, приезжающих за новыми впечатлениями. И у многих это вызывает недовольство, которое растет с каждым годом.

Европа - континент с наибольшим количеством иностранных туристов, и Венеция - не единственный европейский город, который страдает от массового туризма. Все чаще появляются сообщения о протестах в Барселоне и других испанских городах. А также в европейских мегаполисах: в Лиссабоне, Праге, Амстердаме... Массовый туризм все чаще приводит к проблемам в отношениях с местным населением. Причины практически везде похожи: растущая арендная плата, астрономические цены на недвижимость и вопрос о том, кому и сколько ресурсов разрешено потреблять.

Туризм как источник дохода

При этом туризм - источник дохода номер один для многих городов и регионов Европы. В Европейском Союзе на туризм приходится около десяти процентов ВВП. По оценкам ЕС, в этом секторе занято около 12,3 миллиона человек. "Это абстрактные цифры", - говорит Себастьян Зенкер из Копенгагенской школы бизнеса. По словам Зенкера, местные жители ничего не имеют от доходов, получаемых от туризма, если одновременно с ними растет арендная плата, недвижимость становится недоступной для местных жителей, а в ресторанах устанавливают цены, которые могут позволить себе только туристы. По мнению датского исследователя, должен существовать баланс, обеспечивающий равные возможности для туристов и местных жителей.

Акция протеста в Барселоне против массового туризма 19 июня 2024 года Фото: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

Хотя многие зарабатывают на туризме, "лишь очень немногие могут хорошо зарабатывать и жить на эти деньги", сказал Зенкер в интервью DW. Другая проблема заключается в том, что заработная плата в сфере туризма зачастую слишком низкая. В Италии, например, нет установленного законом минимального размера оплаты труда, в Португалии он составляет 4,85 евро в час, а в Испании - 6,87 евро.

Где оседают деньги туристов

Где же остаются деньги туристов в странах Средиземноморья? По словам Пола Пеетерса, исследователя в области устойчивого туризма и транспорта в Университете Бреды в Нидерландах, много денег зарабатывает на туристах авиационная отрасль, крупные сети отелей, туристические международные компании и круизная индустрия.

При расчете денежных поступлений решающим фактором является то, кто и как путешествует. Так, туристы, совершающие круиз, спят и едят на борту лайнера. Те, кто покупают тур, оплачивают авиаперелет, отель и питание через туроператоров и на месте тратят мало денег.

В то же время такие туристы способствуют загрязнению воздуха и увеличивают потребление воды и других ресурсов - бремя, которое ложится на плечи местных жителей. Это усугубляет неравенство и еще больше усиливает напряженность между местными и туристами. Один из последних примеров - нехватка питьевой воды на Капри, из-за чего был ограничен поток туристов на этот итальянский остров. "Все стороны понимают, что им нужны туристы. Вопрос в том, какие туристы и какого рода туризм", - говорит исследователь туризма Зенкер из Копенгагена.

Что делают, чтобы снизить поток туристов

Чтобы повлиять на ситуацию, в некоторых городах начали принимать и определенные меры. Например, в Амстердаме больше не разрешается строить новые отели. С помощью целенаправленного де-маркетинга город также пытается взять под контроль туризм, целью которого являются исключительно клубные вечеринки и потребление легких наркотиков. Де-маркетинг - это рекламные стратегии, направленные на снижение спроса на продукт - в данном случае это город Амстердам как туристическая цель - среди определенных целевых групп.

Круизные лайнеры в порту Барселоны Фото: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/picture alliance

В Лиссабоне и Пальма-де-Майорке рынок аренды жилья уже давно не учитывает потребности и экономические реалии местных жителей. Поэтому там с некоторых пор перестали выдавать новые лицензии на аренду жилья через онлайн-платформы, такие как Airbnb. А в случае Пальмы, были введены временные ограничения на аренду недвижимости для туристов.

Барселона принимает еще более радикальные меры. Городские власти объявили, что к 2028 году истечет срок действия лицензий на сдачу в аренду туристам на время отдыха около 10 000 квартир и продлевать их, судя во всему, не будут. Это должно снизить давление на рынок жилья. За последние десять лет арендная плата в городе выросла более чем на 60 процентов.

Для круизных лайнеров также вводятся все новые ограничения и повышаются сборы. В Венеции с 2021 года крупным морским судам можно причаливать лишь вдали от центра, а Амстердам планирует сделать то же самое с 2026 года. Это должно не только уменьшить поток туристов, но и снизить загрязнение воздуха.

Хорошие и плохие туристы?

Как и Амстердам, Майорка хочет отказаться от имиджа туристического места для клубов и вечеринок. Цель - привлечь сюда в целом меньше туристов, но больше тех, кто готов тратить много денег. То есть, перейти на высококачественный туризм. Но является ли это решением проблемы?

Нет, говорит Масиа Бласкес-Салом, испанец, житель Пальмы-де-Майорки, профессор географии и гражданский активист. Он считает, что если сфокусировать внимание только на туризме "класса люкс", это усугубит неравенство. "Пляжный туризм и туризм, ориентированный на клубный отдых и вечеринки, ограничен конкретными местами, он функционирует как фабрика", - сказал Бласкес-Салом в интервью DW. Поэтому его прямое воздействие ограничивается относительно небольшим числом населенных пунктов.

Акция протеста жителей Майорки, выступающих против массового туризма Фото: Clara Margais/dpa/picture alliance

У богатых же туристов более высокие запросы и ожидания, они потребляют больше воды и других ресурсов, совершают больше коротких поездок и в случае чего имеют возможность для покупки жилья. "Это ускоряет процесс вытеснения менее обеспеченных местных жителей и рост цен на недвижимость, - говорит Масиа Бласкес-Салом. - Так что такие туристы напрямую влияют на уровень жизни местного населения".

Большая часть туриндустрии все еще ориентируется на цифры, обеспечивающие ей рост - чем больше туристов год от года, тем лучше. Однако для многих жителей таких городов, как Барселона, Венеция или Пальма-де-Майорка, дальнейший рост числа туристов не представляется возможным. Что же можно сделать?

Один из подходов заключается в том, чтобы удержать туристический поток на таком уровне, который города и муниципалитеты еще могут выдержать, говорит Пол Пеетерс. Экологические и социальные факторы должны играть в этом главную роль. Однако для этого пришлось бы заключать соглашения о верхних пределах с авиакомпаниями и туроператорами, с морскими портами и аэропортами, на что они вряд ли пойдут, говорит исследователь.