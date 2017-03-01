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Барселона

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Контекст

Автор победного гола "Шахтера" в матче против "Барселоны" Даниил Сикан (второй справа) празднует успех с товарищами по команде, 7 ноября 2023 года

Девять лет без дома: что осталось в "Шахтере" от Донецка

Девять лет без дома: что осталось в "Шахтере" от Донецка

Украинский футбольный клуб с 2014 года вынужденно играет на чужих полях. Сейчас - в Гамбурге в рамках Лиги чемпионов.
Футбол9 ноября 2023 г.
Яхта Valerie в порту Барселоны (фото из архива)

Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне

Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне

Яхту Valerie, принадлежащую, как указывают испанские спецслужбы, Сергею Чемезову, остановили при попытке покинуть порт.
Правосудие и закон26 октября 2022 г.
На месте теракта в Барселоне, август 2017 года (фото из архива)

В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки

В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки

В Испании вынесены приговоры исламистам, причастным к организации в 2017 году терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Терроризм27 мая 2021 г.
Протесты против задержания Пабло Хаселя

В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера

В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера

Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне.
Политика21 февраля 2021 г.
Транспарант с портретом рэпера Пабло Хаселя в руках протестующей на улице Барселоны

В Испании прошли протесты в поддержку радикального рэпера

В Испании прошли протесты в поддержку радикального рэпера

В Барселоне и других городах произошли столкновения с полицией.
Правосудие и закон17 февраля 2021 г.
Вспышка огня на одной из улиц Барселоны

Испанию охватили протесты против карантина

Испанию охватили протесты против карантина

Радикально настроенная молодежь протестует против карантина и отсутствия, по ее мнению, должной помощи безработным.
Общество31 октября 2020 г.
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