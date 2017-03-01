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Тематическая страница DW "Барселона".
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Контекст
Девять лет без дома: что осталось в "Шахтере" от Донецка
Девять лет без дома: что осталось в "Шахтере" от Донецка
Украинский футбольный клуб с 2014 года вынужденно играет на чужих полях. Сейчас - в Гамбурге в рамках Лиги чемпионов.
Футбол
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне
Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне
Яхту Valerie, принадлежащую, как указывают испанские спецслужбы, Сергею Чемезову, остановили при попытке покинуть порт.
Правосудие и закон
26.10.2022
26 октября 2022 г.
В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки
В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки
В Испании вынесены приговоры исламистам, причастным к организации в 2017 году терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Терроризм
27.05.2021
27 мая 2021 г.
В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера
В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера
Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне.
Политика
21.02.2021
21 февраля 2021 г.
В Испании прошли протесты в поддержку радикального рэпера
В Испании прошли протесты в поддержку радикального рэпера
В Барселоне и других городах произошли столкновения с полицией.
Правосудие и закон
17.02.2021
17 февраля 2021 г.
Испанию охватили протесты против карантина
Испанию охватили протесты против карантина
Радикально настроенная молодежь протестует против карантина и отсутствия, по ее мнению, должной помощи безработным.
Общество
31.10.2020
31 октября 2020 г.
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Александр Плющев пытается разобраться, как российские инноваторы выживают на фоне отечественного беспредела.
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Политика
01.03.2017
1 марта 2017 г.