Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне

85-метровая яхта Valerie, на которую был наложен арест в марте 2022 года в связи с санкциями Евросоюза, введенными в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, попыталась покинуть порт Барселоны. Об этом сообщило в среду, 26 октября, авторитетное испанское интернет-издание El Confidencial со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По данным портала, маршрут судна лежал, скорее всего, в Турцию, где санкции ЕС не действуют. Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов числится в списке близких к Кремлю лиц, попавших под ограничительные меры из-за вторжения России в Украину.

Под флагом Сент-Винсент и Гренадины

В дирекции барселонского порта DW подтвердили попытку вывести яхту из порта, отметив, что эта попытка была пресечена в последние минуты - когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки. Гражданская гвардия (жандармерия) досмотрела судно. Представитель порта пояснил также, не вдаваясь в детали, что ''попытке предшествовали определенные маневры владельцев с целью направить яхту - вопреки санкциям - в какой-либо порт за пределами Евросоюза''.

Сергей Чемезов Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

По данным El Confidencial, Valerie, стоимость которой оценивается в 140 млн евро, формально принадлежит компании Amtech Worlwide Ltd, зарегистрированной в Сент-Винсент и Гренадины, офшорной зоне, где размещают капиталы и имущество многие богатые россияне и граждан других стран. В свою очередь, указанная компания принадлежит другой, а за всей этой ''предпринимательской инженерией'' стоит падчерица Чемезова - Анастасия Игнатова, утверждает испанское издание, вновь ссылаясь на правоохранительные органы.

Операция в стиле спецслужб

С целью обмануть бдительность портовых властей и вывести яхту, продолжает El Confidencial, компания из Сент-Винсент и Гренадины выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме - ее название не приводится. А последняя поменяла несколько недель назад документацию и даже название судна, которое отныне называется Meridian A. При этом в срочном порядке новое название было начертано не только на корпусе яхты, но даже на спасательных жилетах членов команды. Таким образом, управляющей фирме даже удалось получить у местной администрации разрешение на выход яхты из порта, которое теперь изъято.

Между тем Amtech Worlwide Ltd, обратившись в суд, настаивает на отсутствии каких-либо доказательств принадлежности яхты гендиректору "Ростеха". Испанская фемида на запросы компании пока не реагирует, отмечает El Confidencial. И в заключение пишет, что Сергей Чемезов некогда служил в КГБ вместе с президентом России Владимиром Путиным, а попытка вывести яхту из-под ареста напоминает операцию спецслужб, которая в конце концов провалилась.

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