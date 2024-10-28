"Золотой мяч" 2024 года получил испанец Родри

На 68-й церемонии вручения наград лучшим футболистам мира, учрежденной журналом France Football, победителем объявлен испанец Родри. В тройку номинантов вошли также англичанин Джуд Беллингем и бразилец Винисиус Джуниор.

Обладателем наиболее весомого в футболе индивидуального трофея "Золотой мяч" в рамках премии, учрежденной журналом France Football, стал игрок сборной Испании и клуба "Манчестер Сити", центральный полузащитник Родри. Об этом было объявлено на 68-й по счету ежегодной церемонии вручения наград лучшим футболистам мира в парижском театре "Шатле" вечером в понедельник, 28 октября. Травмированный Родри явился на церемонию на костылях. Приз вручал обладатель "Золотого мяча" 1995 года, уроженец Либерии Джордж Веа.

Обладательницей "Золотого мяча" в женском футболе стала игрок "Барселоны" Айтана Бонмати. Лучшим вратарем во второй раз подряд признали голкипера сборной Аргентины и английского клуба "Астон Вилла" Эмилиано Мартинеса. Лучшим молодым игроком мира назван чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании, игрок "Барселоны" 17-летний Ламин Ямаль. Среди тридцати лучших игроков сезона на церемонии присутствовал форвард сборной Украины Артем Довбик.

Скандал с мадридским "Реалом"

Вопреки сразу нескольким номинациям, в которых присутствовали представители королевского клуба, делегация "Реала" проигнорировала церемонию в Париже полным составом. Как сообщало ранее в день церемонии издание Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, "Реал" выразил протест внезапной сменой фаворита - еще накануне победителем предварительного экспертного голосования называли нападающего испанского королевского клуба Винисиуса Джуниора.

На церемонии в Париже мадридский "Реал" был назван лучшим клубом прошедшего сезона, а его наставник Карло Анчелотти получил награду как лучший тренер 2024 года. За этими наградами на сцену никто не поднялся. Двумя днями ранее "Реал" впервые за последние пять "Эль Класико" уступил "Барселоне" - с разгромным счетом 0:4.

Беккенбауэр удостоен особой награды на церемонии

Знаменитый немец Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer), скончавшийся в январе в возрасте 78 лет, был удостоен особой чести на церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже. Приз "Кайзера" приняли его вдова Хайди, сын Джоэль и Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge) - его соратник по бундестим и мюнхенской "Баварии" на протяжении долгих лет.

"Беккенбауэр был "одной из первых мировых футбольных личностей", - сказал Румменигге, также обладатель "Золотого мяча" 1980 и 1981 годов. - Его влияние на нашу игру во всех ее проявлениях неизмеримо. Футбольный мир может считать себя счастливым, что Франц Беккенбауэр был в его сфере".