В Испании вынесены приговоры членам террористический ячейки

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) в четверг, 27 мая, вынесла приговоры троим членам террористической ячейки, организовавшей в августе 2017 года теракты в Барселоне и в курортном поселке Камбрильс, в результате которых пострадали десятки людей.

Так, к 53 годам лишения свободы приговорен Мохаммед Хоули Шемляль, к 46 годам - Дрисс Укабир и к восьми - Саид бен Язза. Все они - выходцы из Северной Африки. Подсудимые обвинялись в "принадлежности к террористической группировке, а также в приобретении и хранении взрывоопасных веществ с целью совершения теракта". Между тем, как пояснил DW мадридский адвокат Карлос Диас Прадо, все осужденные пробудут в тюрьме, в соответствии с испанским законодательством, не более 20 лет.

Пособники убийц

Осужденные, как отмечается в постановлении НСПИ, экземпляр которого имеется у DW, участвовали в подготовке терактов, хотя и не принимали в них непосредственного участия. В частности, Хоули и Укабир приобретали и хранили в специально снятом для этой цели доме в поселке Альканар газовые баллоны, которые джихадисты намеревались взорвать в Барселоне. Что касается организаторов и непосредственных исполнителей терактов, то они погибли в ходе их подготовки или при попытке оказать сопротивление полиции.

Так, лидер группировки 73-летний марокканец Абдельбаки эс-Сати, бывший имам мечети в городе Риполь, погиб 16 августа, пытаясь изготовить самодельную бомбу с использованием газовых баллонов. Дом в Альканаре, который служил экстремистам в качестве склада и где они планировали свои действия, взлетел на воздух. Оставшись без лидера и средств для организации взрыва, исламисты решили использовать опыт своих единомышленников в Ницце - организаторов теракта, совершенного в июле 2016 года. Они спешили, поскольку полиция начала расследовать взрыв в Альканаре, что грозило разоблачением группировки.

Кровавые события в Барселоне и Камбрильсе

Трагедия произошла вечером 17 августа 2017 года, когда на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны ворвался автофургон, за рулем которого находился ближайший ученик и сподвижник имама Юнус Абуюакуб. В этот час на бульваре Рамбла было много гуляющей публики, в том числе иностранных туристов. Террорист направил фургон на толпу. 14 человек погибли и более 100 получили ранения разной степени тяжести. После теракта Абуюакубу удалось скрыться. Через несколько дней он был найден полицией за пределами Барселоны и при попытке оказать сопротивление застрелен.

Еще пятеро участников группировки, среди которых были несовершеннолетние, пытаясь попытке скрыться от полиции, на следующий день, 18 августа, бежали из Барселоны на автомобиле. В городе Камбрильс они убили еще двух лиц, нескольких ранили, в том числе полицейского, после чего были ликвидированы полицией.

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