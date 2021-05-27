 В Испании вынесены приговоры членам террористический ячейки | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2021

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Европа

В Испании вынесены приговоры членам террористический ячейки

В Испании к длительным срокам тюремного заключения приговорены исламисты, причастные к организации в 2017 году террористических актов в Барселоне и Камбрильсе.

На месте теракта в Барселоне, август 2017 года (фото из архива)

На месте теракта в Барселоне, август 2017 года (фото из архива)

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) в четверг, 27 мая, вынесла приговоры троим членам террористической ячейки, организовавшей в августе 2017 года теракты в Барселоне и в курортном поселке Камбрильс, в результате которых пострадали десятки людей.

Так, к 53 годам лишения свободы приговорен Мохаммед Хоули Шемляль, к 46 годам - Дрисс Укабир и к восьми - Саид бен Язза. Все они - выходцы из Северной Африки. Подсудимые обвинялись в "принадлежности к террористической группировке, а также в приобретении и хранении взрывоопасных веществ с целью совершения теракта". Между тем, как пояснил DW мадридский адвокат Карлос Диас Прадо, все осужденные пробудут в тюрьме, в соответствии с испанским законодательством, не более 20 лет.

Пособники убийц

Осужденные, как отмечается в постановлении НСПИ, экземпляр которого имеется у DW, участвовали в подготовке терактов, хотя и не принимали в них непосредственного участия. В частности, Хоули и Укабир приобретали и хранили в специально снятом для этой цели доме в поселке Альканар газовые баллоны, которые джихадисты намеревались взорвать в Барселоне. Что касается организаторов и непосредственных исполнителей терактов, то они погибли в ходе их подготовки или при попытке оказать сопротивление полиции.

Так, лидер группировки 73-летний марокканец Абдельбаки эс-Сати, бывший имам мечети в городе Риполь, погиб 16 августа, пытаясь изготовить самодельную бомбу с использованием газовых баллонов. Дом в Альканаре,  который служил экстремистам в качестве склада и где они планировали свои действия, взлетел на воздух. Оставшись без лидера и средств для организации взрыва, исламисты решили использовать опыт своих единомышленников в Ницце - организаторов теракта, совершенного в июле 2016 года. Они спешили, поскольку полиция начала расследовать взрыв в Альканаре, что грозило разоблачением группировки.  

Кровавые события в Барселоне и Камбрильсе

Трагедия произошла вечером 17 августа 2017 года, когда на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны ворвался автофургон, за рулем которого находился ближайший ученик и сподвижник имама Юнус Абуюакуб. В этот час на бульваре Рамбла было много гуляющей публики, в том числе иностранных туристов. Террорист направил фургон на толпу. 14 человек погибли и более 100 получили ранения разной степени тяжести. После теракта Абуюакубу удалось скрыться. Через несколько дней он был найден полицией за пределами Барселоны и при попытке оказать сопротивление застрелен.

Еще пятеро участников группировки, среди которых были несовершеннолетние, пытаясь попытке скрыться от полиции, на следующий день, 18 августа, бежали из Барселоны на автомобиле. В городе Камбрильс они убили еще двух лиц, нескольких ранили, в том числе полицейского, после чего были ликвидированы полицией.

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    Около 17.00 по местному времени белый микроавтобус на большой скорости проехал порядка 550 метров по пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны, виляя из стороны в сторону и сбивая людей. Вскоре после инцидента полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.

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    Теракт в Барселоне: как это было

    Террорист успел скрыться

    Водитель микроавтобуса скрылся с места преступления. Сразу же были начаты его поиски по всему городу. Сообщения о том, что двое вооруженных мужчин задержаны в одном из баров города, власти вскоре опровергли.

  • испанские полицейские

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    Задержаны два подозреваемых

    Примерно через три часа после атаки полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в причастности к совершению теракта. Вскоре после этого был задержан еще один человек. Водитель фургона пока не найден.

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    Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к теракту в Барселоне. По ее утверждениям, эту атаку совершил "один из солдат" ИГ.

  • полиция Испании

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    Жертвы теракта

    Власти Каталонии сообщили, что в результате теракта погибли не менее 13 человек и еще более 100 получили ранения. Число жертв может возрасти.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/Agencia EFE/A. Dalmau)

    Теракт в Барселоне: как это было

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    Полиция оцепила район вокруг места теракта и провела эвакуацию людей.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge | Straßensperrung (picture-alliance/AP Photos/M. Fernandez)

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    Власти Каталонии призвали жителей города и туристов оставаться в домах и избегать перемещений по городу без необходимости, чтобы не препятствовать полицейской операции.

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    Власти Каталонии объявили трехдневный траур в регионе в память о жертвах теракта на улице Рамбла.

    Автор: Илья Коваль


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