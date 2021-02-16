 В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2021

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Европа

В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера

После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Асель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли столкновения с полицией.

Транспарант с портретом рэпера Пабло Аселя в руках протестующей на улице Барселоны

Транспарант с портретом Пабло Аселя в руках протестующей на улице Барселоны

Тысячи человек приняли участие в протестах против задержания каталонского рэпера Пабло Аселя. Вечером во вторник, 16 февраля, произошли столкновения с полицией в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и некоторых других городах.

Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии, они строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры. Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

Утром того же дня испанская полиция взяла Аселя под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение в университете каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер, а вместе с ним более 50 студентов, на протяжении почти 24 часов пытавшихся препятствовать его задержанию.

Дело Пабло Аселя

Ранее, испанский суд приговорил Пабло Аселя, полное имя которого - Пабло Ривадулла Дуро, к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter в период с 2014 по 2016 годы. Рэпер, известный радикальными текстами, считает, что в его случае нарушено право на свободу слова.

Баррикады в Барселоне

Баррикады в Барселоне

Власти в Мадриде заявили о намерении пересмотреть законодательство, чтобы в делах, подобных делу Аселя, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

Выборы в Каталонии

Ранее, 14 февраля, стало известно, что на выборах в региональный парламент Каталонии победили сторонники независимости, которые могут сформировать правительство региона на следующие 4 года. При том лидеры партий "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию", получивших возможность создать правящую коалицию, - соответственно Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон не баллотировались. Первый отбывает тюремное наказание за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году, а второй скрывается за границей, поскольку преследуется испанской юстицией за это же деяние.

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  • Королевский дворец в Мадриде

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    Монархия - гарант демократических преобразований

    После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

  • Танк - памятник в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Танки против демократии

    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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