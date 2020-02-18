Как связано переименование улиц в Испании с советской ЧК

Суд по административным спорам Мадрида поддержал во вторник, 19 января, принятое еще в октябре 2020 года решение столичной мэрии переименовать улицы, названные в честь ряда деятелей правительства Народного фронта (1936-39 годы). Одновременно суд отверг иск левых партий и профсоюзов, пытавшихся опротестовать решение мэрии. Основанием для этого решения послужил Закон об исторической памяти, который, в частности, предусматривает отказ от наименований и каких-либо памятных знаков в честь деятелей, в той или иной степени связанных с преступлениями против человечности в годы 3-летней гражданской войны в Испании второй половины 30-х годов прошлого столетия.

Наследие диктатуры Франко

После смерти в 1975 году генерала Франсиско Франко и падения его военно-клерикальной диктатуры, установленной еще в 1939 году в результате победы над Народным фронтом, в стране был совершен переход к демократической форме правления. Он сопровождался демонтажем сотен памятников Франко и переименованием улиц, названных в его честь. Этот процесс нашел одобрение в обществе, учитывая, что культ диктатора на протяжении 36 лет его правления изрядно надоел большинству испанцев. Одновременно лишились "своих" улиц и другие деятели диктатуры.

Поминальный крест в поселке Чинчон в честь священников, казненных в годы террора сторонниками Народного фронта. Фамилии казненных с креста сбиты

Принятый в 2007 году Закон об историчеcкой памяти также требовал помимо переименования улиц и сноса памятников ликвидировать все материальные свидетельства, способствующие "возбуждению страстей вокруг деяний, совершенных в период гражданской войны и диктатуры". На основании этого положения в городах в последние годы была уничтожена вся франкистская символика, вынесены из мавзолеев и перезахоронены на обычных кладбищах как сам Франко, так и ряд его сподвижников. Были ликвидированы даже памятные знаки в честь священников, ставших в годы войны жертвой террора радикальных сторонников Народного фронта. И это - при том, что многие из этих священников причислены Ватиканом к лику мучеников.

Испания в поисках объективности

В беседе с DW представитель мадридской мэрии Хуан Ортега пояснил, что до сих пор Закон об исторической памяти применялся лишь по отношению к деятелям диктатуры. А представителей Народного фронта, совершивших, как и франкисты, немало преступлений против человечности в годы войны, он не затрагивал. И это, по словам Ортеги, вызывало протесты части испанской общественности, к примеру, потомков тех, кто пострадал от Народного фронта. "Именно поэтому мы решили более объективно отнестись к трагическому прошлому страны. Ведь закон в демократическом обществе один для всех", - отметил представитель мэрии.

Ее решение коснулось, в частности, переименования улиц, названных после падения диктатуры в честь бывшего главы правительства Народного фронта социалиста Франсиско Ларго Кабальеро, а также социалиста и министра обороны Индалесио Прието. Эти улицы расположены соответственно в столичных районах Сьюдад-Линеаль и Викальваро. Также демонтирована мемориальная доска в районе Чамбери, на доме, где родился Ларго Кабальеро.

Место казни 12 тысяч мадридцев, расстрелянных в ноябре 1936 года чекистами. Поселок Паракуэльяс под Мадридом

Почему именно Ларго Кабальеро и Прието

Оба эти политика, как рассказал далее Ортега, лично не совершали убийств. Однако они, к примеру, способствовали созданию и деятельности так называемых ЧеКас, полувоенных формирований, названных в честь российской Чрезвычайной комиссии - ЧК. Формально они занимались борьбой с франкистами в тылу Народного фронта, но, в отличие от Советской России, никому не подчинялись. Часто эти организации состояли из уголовников: грабили, пытали, убивали. Считается, что только в Мадриде, где действовали несколько десятков ЧеКас, были убиты без суда и следствия 25 тысяч человек, в основном представители интеллигенции, духовенства и бизнеса.

Кроме того, продолжил представитель мэрии, Ларго Кабальеро и Прието были причастны к вооруженному мятежу в Астурии в октябре 1934 года - попытке левых радикалов свергнуть еще до создания Народного фронта законное правительство страны. А Прието покровительствовал и даже прятал от правосудия группу лиц, застреливших в июле 1936 года Хосе Кальво Сотело, главу парламентской оппозиции, противостоящей правительству Народного фронта. Считается, что именно это убийство послужило предлогом для Франко начать гражданскую войну.

В этом здании в Мадриде в годы гражданской войны размещалась одна из самых зловещих ЧеКас - Святого Бернарда

"Стихийные процессы" в деятельности Народного фронта

Между тем решение мэрии вызвало не только протест левых партий и профсоюзов, потребовавших судебного разбирательства, но и споры историков. К примеру, опрошенные DW сотрудники Фонда соцпартии имени Ларго Кабальеро считают, что "борьба Народного фронта с фашистским мятежом Франко сопровождалась стихийной социальной революцией со свойственным подобному процессу крайним насилием", а руководители Фронта, в том числе Ларго Кабальеро и Прието, "просто не имели возможности как-то контролировать" этот процесс.

Другой эксперт, профессор Мадридского университета Хавьер Гранадос, согласен с тем, что борьба с восставшими военными сопровождалась "стихийными процессами". Однако, по его мнению, политики Народного фронта "не только не пытались их контролировать, чтобы остановить насилие, но и всячески поощряли". При этом профессор ссылается на слова самого Ларго Кабальеро, призывавшего к революции, поскольку "осуществить задачи социалистов в рамках буржуазной демократии невозможно". Гранадос напомнил, что Ларго Кабальеро именовался своими сторонниками "испанским Лениным", чем особо гордился.

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