На выборах в Каталонии победили сторонники независимости

На состоявшихся в Каталонии в воскресенье, 14 февраля, выборах в региональный парламент, как и на предыдущих в 2017 году, победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании. Теперь, как ожидается, националисты, которые по совокупности получили большинство в парламенте (всего избиралось 135 депутата), сформируют правительство региона на следующие 4 года.
Коалиция националистов
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Как сообщил DW Андреу Ферре, представитель Центральной избирательной комиссии Каталонии (ЦИКК), возможность создать правящую коалицию получили две партии: "Левые республиканцы Каталонии" (33 мандата) и "Вместе за Каталонию" (32 мандата). И это при том, что их лидеры - соответственно Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон не баллотировались. Первый отбывает тюремное наказание за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году, а второй скрывается за границей, поскольку преследуется испанской юстицией за это же деяние.
Комментируя для DW результаты выборов, профессор политологии Мадридского университета Рамон Муньос отметил, что "созданию коалиции должно предшествовать преодоление вечного соперничества" между сторонниками Жункераса и Пучдемона, а также договоренность с еще одной националистической партией – "Кандидатурой народного единства" (9 мандатов). "Если преодолеть разногласия и сформировать правительство не удастся, то Каталонию через 3 месяца ждут новые выборы".
Альтернатива, предложенная соцпартией
Социалистическая партия Каталонии (СПК), продолжил политолог, получила, как и левые республиканцы, 33 мандата. Это "теоретически позволяет ей создать правящую коалицию". Так еще в январе, опираясь на благоприятные для нее данные опросов населения, СПК предложила республиканцам сформировать по итогам выборов правительство левого центра с участием третьей партии - "Подемос". Однако, республиканцы отказались, напомнив, что соцпартия и "Подемос" не разделяют их идеи независимости.
Между тем, по словам Муньоса, возможность союза социалистов с другими противниками независимости - партиям правоцентристской ориентации - "Народной", "Граждане" и "Голос" - "даже не рассматривалась: и по идеологическим соображениям, и по тактическим". Ведь подобный союз не принес бы СПК парламентского большинства, учитывая невысокую популярность упомянутых партий в Каталонии.
Рокировка в стане противников независимости
Между тем, среди правоцентристских сил произошли определенные изменения. Так, в парламент впервые прошла партия "Голос" (11 мандатов). Она была основана отколовшейся от либеральной "Народной партии" консервативной фракцией, которая и увела у "народников" часть электората. Успеху консерваторов, по мнению профессора Муньоса, способствовала и харизматическая фигура их регионального лидера - Игнасио Гаррига, кстати, единственного испанского политика с африканскими корнями.
За "Голос" выступила и часть электората центристской партии "Граждане", добавил Муньос. "Они посчитали, что именно консерваторы являются наиболее последовательными противниками каталонского суверенитета".
Низкая активность избирателей
На избирательном участке
Между тем, представитель ЦИКК сообщил DW, что выборы проходили при низкой активности избирателей: проголосовало лишь 46 процентов от 5,6 млн. каталонцев. Это объясняется пандемией: "многие не захотели выходить из дома - подвергать себя опасности". Были сложности и с формированием избирательных комиссий - "люди отказывались в них работать из-за опасения заразиться". Тем не менее, все участки для голосования были открыты вовремя и выборы прошли без нарушений, отметил Ферре.
По его словам, вмешательство в политический процесс в Каталонии со стороны органов пропаганды и спецслужб России, имевшее место, по данным испанской разведки, в 2017 году, на этот раз не наблюдалось.
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Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская