Девять лет без дома: что осталось в "Шахтере" от Донецка

Украинский футбольный клуб "Шахтер" с 2014 года вынужден играть на чужих полях. Что не мешает ему становиться чемпионом страны и выступать в Лиге чемпионов, в этом году - на домашнем стадионе в Гамбурге. Репортаж DW.

Стадион "Фолькспаркштадион" в Гамбурге забит до отказа. Когда футболисты в оранжево-черной форме приближаются к воротам противника, слышен гул голосов фанатской массы. "Шахтер", "Шахтер", - скандируют тысячи болельщиков, пришедших на матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким клубом и испанской "Барселоной".

На мгновение можно подумать, что ты в Донецке - родном городе "Шахтера", который команда вынуждена была оставить еще в первые дни боевых действий в Донбассе весной 2014 года, когда город захватили пророссийские сепаратисты самопровозглашенной "ДНР". С тех пор у "Шахтера" нет своего домашнего стадиона, и он вынужден арендовать футбольные арены и другую клубную инфраструктуру у других команд.

Домашние матчи в ходе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА дончане проводят в Гамбурге. В прошлом году, в первый год полномасштабного вторжения России в Украину, "Шахтер" играл в Варшаве. Но в этом должен был уступить столичный стадион местной "Легии", которая выступает в другом международном турнире.

Домашние матчи украинских команд за границей

Проводить за рубежом домашние поединки, участвуя в международных соревнованиях, не является чем-то особенным для украинских клубов после февраля 2022 года. Причем это касается не только футбола - к примеру, в прошлом сезоне в немецком Дюссельдорфе принимал своих соперников запорожский гандбольный клуб "Мотор", его даже взяли в немецкую Бундеслигу как полноценного участника. Футбольные команды из Украины играют домашние матчи в этом году кто где: киевское "Динамо" - в Бухаресте, "Днепр" - в словацком Кошице.

"Фолькспаркштадион" в Гамбурге стал домашней ареной для "Шахтера" в розыгрыше Лиги чемпионов в нынешнем сезоне Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/picture alliance

Но "Шахтер" - клуб без своего стадиона не только в еврокубках, но и в украинских турнирах. С 2014 года он базировался поочередно во Львове, Харькове, Киеве. За это время "Шахтер" пять раз выиграл титул чемпиона Украины, последний раз - в 2023 году.

Звездный стадион "Донбасс Арена" в Донецке, который в свое время принимал полуфинал чемпионата Европы 2012 года между Испанией и Португалией, как свидетельствуют курсирующие в соцсетях видеоролики, сейчас выглядит печально - территория вокруг арены поросла травой, частично выбиты стекла, а по периметру до сих пор висят плакаты с изображениями футболистов "Шахтера", выступавших за клуб в 2014 году.

Многие игроки "Шахтера" никогда не играли в Донецке

С тех пор в составе горняков сменилось целое поколение. Многие игроки ушли, появились новые. Кое-кто успел еще поиграть в Донецке, а некоторых футболистов с городом не связывает почти ничего. В их числе 21-летний полузащитник Георгий Судаков. Когда начался вооруженный конфликт в Донбассе, ему было 11 лет, а к клубу парень присоединился только в 2018-м, когда "Шахтер" уже давно не играл дома.

Георгий Судаков начал играть за "Шахтер" уже после того, как команда покинула Донецк Фото: 900/Cordon Press/IMAGO

"Многие люди начали болеть за "Шахтер" - они не только из Донецка, но и из других городов", - отмечает Судаков. Видно, что он гордится тем, что во время войны отстаивает цвета украинского клуба. Спортсмен говорит, что мысли о войне не только не мешают ему готовиться к матчам, но даже "мотивируют".

"Потому что мы во время такой ситуации можем представлять свою страну. Когда на тебя смотрит вся страна, многие болеют, и как раз за счет нашей игры мы можем дать людям в такое тяжелое время какое-то удовольствие и подарить положительные эмоции", - делится полузащитник.

Ностальгия и отчаяние опытных игроков "Шахтера"

Капитан команды Тарас Степаненко, которому уже 34 года, успел поиграть чуть ли не везде, где пришлось выступать "Шахтеру". Он в ней с 2010 году и к 2014-му, когда "Шахтер" покинул Донецк, успел четыре раза в составе клуба выиграть золото чемпионата Украины и столько же раз стать обладателем суперкубка страны.

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко хорошо помнит, как играл на "Донбасс Арене" в Донецке Фото: DW

О Донецке Степаненко вспоминает с ностальгией: "В первое время было тяжело привыкнуть к тому, что мы играем без болельщиков, без поддержки, потому что мы привыкли, что на матчи "Шахтера" в Донецке ходило около 25 тысяч человек. Это был праздник для них". Опытный футболист рассказывает, что находить мотивацию перед матчами нелегко: "Мы все-таки играем для наших болельщиков, ведь футбол без болельщиков - это не футбол".

Говоря об эмоциях во время тренировок, Степаненко признается: "Иногда это грусть, иногда отчаяние, иногда ты не понимаешь, почему так происходит в твоей стране, с тобой. Но это жизнь, ты должен привыкать к тому, быть сильным". И это Степаненко и его товарищам по команде, очевидно, удается совсем неплохо. 7 ноября в Гамбурге в матче группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" со счетом 1:0 победил испанскую "Барселону".

Благодаря "Шахтеру" Гамбург впервые за много лет увидел Лигу чемпионов

На стадионе "Фолькспаркштадион" в последний раз игры этого престижного европейского клубного турнира проводились в 2006 году. С этого момента местный "Гамбург" даже опустился из первой во вторую Бундеслигу. Из разговоров с футбольными болельщиками перед матчем становится ясно, что они в основном пришли на игру, прежде всего, из-за высокого уровня футбола, а не ради "Шахтера". Журналисты рассказывают, что на первый матч "Шахтера" в Гамбурге - против португальского "Порту" - не пришло несколько тысяч зрителей, имевших на руках билеты.

Поляки из Гамбурга, пришедшие на матч "Шахтера" поболеть за земляка из "Барселоны" Роберта Левандовского Фото: Danilo Bilek/DW

Многие фанаты, занявшие трибуны арены, признаются, что мало знали об украинском клубе до его появления в их городе. "Мы здесь из-за Гамбурга", - делится один из болельщиков в разговоре с DW. И добавляет: "Но, конечно, это хорошо, что, несмотря на войну, можно дать такому матчу состояться".

Другие болельщики подчеркивают, что солидарность с дончанами и украинцами в целом для них важна, на трибунах немало футболок с символикой "Шахтера" или сборной Украины. Некоторые фанаты даже называют украинскую команду "нашей", а победу "Шахтера" над "Барселоной" - также и победой для Гамбурга.

Но каким бы душевным ни был прием дончан в немецком городе, настоящее чувство своей арены - совсем другая история. "Ты не можешь назвать это домашней игрой, потому что мы ехали много часов, чтобы добраться до пункта назначения. Если приходится ехать так долго, то это не идеально. Это мой первый опыт. И это особый опыт", - рассказал на пресс-конференции перед игрой с "Барселоной" новый тренер дончан Мариано Пушич, возглавивший команду в октябре.

Мариано Пушич на пресс-конференции, 6 ноября 2023 года Фото: Henning Rohlfs/Lobeca/IMAGO

Он страется подбирать как можно более деликатные слова, при этом прямо называя главную проблему "Шахтера" и всего украинского футбола и спорта: "К сожалению, идет война. Это самая большая проблема, которую мы имеем, и которая, надеюсь, будет решена как можно скорее".

Матчи украинской команды - связь беженцев с родиной

Из-за войны за границей оказались не только украинские футболисты, но и многочисленные их болельщики. Всего в Гамбурге и окрестных регионах живут около 100 тысяч украинцев, прежде всего спасающихся от войны России в Украине. Некоторые даже непосредственно присутствуют рядом с газоном - подавать мячи футболистам позволили украинским детям-беженцам. Для их мам и бабушек матчи "Шахтера" - еще один случай побыть среди соотечественников и отвлечься от тяжелых мыслей о войне.

"Мы очень благодарны Гамбургу за то, что он принял "Шахтер", что нас приняли. У нас нет ощущения, что мы какие-то не такие. Поэтому мы очень благодарны за все", - говорит покинувшая страну из-за войны украинская болельщица Ирина. И подчеркивает, что победа "Шахтера" над "Барселоной" и проукраинская атмосфера на стадионе оказывают ей большую эмоциональную поддержку. Один из секторов стадиона был занят ультрас донецкого клуба, которые поддерживали команду, скандируя кричалки и размахивая украинскими флагами.

Украинские активисты у стадиона в Гамбурге перед матчем, 7 ноября 2023 года Фото: Danilo Bilek/DW

Слова благодарности в адрес немцев постоянно слышны и от клуба "Шахтер", его игроков и функционеров. На матче 7 ноября на одной из трибун гамбургской арены ее посетители сложили из цветных листов бумаги два огромных национальных флага - Германии и Украины. Для Тараса Степаненко поединки в Гамбурге - еще и возможность напомнить людям "в Европе и в мире, что есть такая страна Украина, которая нуждается в помощи".

Надежда вернуться на "Донбасс Арену"

"И через спорт такой месседж надо посылать, - добавляет Степаненко . - Сейчас я понимаю, что футбол - достаточно большая сила в плане спорта и политики и имеет большое значение. Поэтому каждый должен отдавать стране свой долг. Наш долг - играть в футбол и стараться получать хорошие результаты".

Капитан горняков заверяет, что, несмотря на выступление на чужих стадионах, "Шахтер" - "все равно команда из Донецка, из Донбасса, которая представляет этот регион Украины": "И дух того города, того региона, несгибаемый, трудолюбивый, - этот дух живет в этой команде, несмотря на то, что с 2014 года город и регион оккупированы российскими войсками".

Степаненко говорит, что с 2014 года надеется и верит в то, что вернется на "Донбасс Арену": "Может, я уже не вернусь как футболист, хотя очень хотелось бы. Но точно, когда "Шахтер" вернется домой, то, может, как ветеран, сыграю на "Донбасс Арене". Это было бы действительно важно для меня".

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