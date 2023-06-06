Святогорская лавра в Донбассе. Что с ней будет после войны?

Донецкая область по-прежнему остается оплотом Украинской православной церкви (УПЦ), которая канонически связана с Московским патриархатом (МП). Несмотря на то, что в Донбассе ведутся активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российской армией, а более половины территории области временно находится в оккупации, здесь пока никто не спешит объявлять войну аффилированной с Россией церкви.

Святогорск - "донецкая Швейцария" в руинах

Святогорская лавра - главная православная святыня Донбасса. Это "самая молодая" из трех украинских лавр, которые находятся в пользовании УПЦ (МП). Она находится на живописных меловых скалах на правом берегу Северского Донца.

На левом берегу реки раскинулся городок Святогорск, который в свое время называли "донецкой Швейцарией". Одна из центральных улиц тянется к мосту, соединявшему город с лаврой. "Такое развлечение было: выйти вечером "на променад" и смотреть, как здесь крутые машины гоняют", - с ностальгией рассказывает один из местных жителей о довоенных временах. Святыня привлекала и обычных жителей украинского Донбасса, и представителей местных элит.

Сегодня Святогорск - в руинах: весной 2022 года российская армия штурмовала город, с июня по сентябрь 2022-го он находился в оккупации. Роскошные поместья, гостиницы, базы отдыха, десятки домов были уничтожены. Из примерно пяти тысяч человек, по данным городской военной администрации, в городке сейчас проживают около семисот человек.

Что происходит в Святогорской лавре?

Святогорская лавра на правом берегу реки оставалась под контролем Украины. Впрочем, святыня тоже попадала под обстрелы. Сейчас повсюду можно увидеть воронки от снарядов и иссеченные обломками стены. Возле Успенского собора - могилы погибших во время обстрелов монахов.

Могила погибшего в ходе боевых действий монаха на територии Святогорской лавры Фото: DW

Один из священнослужителей лавры, архимандрит Феофан в разговоре с DW не под запись утверждает, что не знает, чьи снаряды попадали в монастырь: "Тогда мы были между двух огней. Пусть специалисты по баллистике рассчитывают, кто стрелял. Нам достаточно того, что Господь дал нам возможность выжить в этих условиях и сохранить с Божьей помощью лавру". По его мнению, действия России и Владимира Путина осуждать не стоит: "От того, что мы кого-то осудим, потеряем мы. Они там - не знаю, а мы потеряем. Не надо осуждать, нужно что-то менять". Архимандрит Феофан призвал молиться богу и решать проблемы внутри государства.

"Половина села - за Россию, половина - за Украину"

Повреждения в Святогорской лавре активно ремонтируют: на территории работают несколько десятков рабочих, завезена новая тротуарная плитка и саженцы деревьев. Верующих в будний день на службах немного. В большинстве своем храмы посещают жители соседних сел, а также временные переселенцы, нашедшие убежище в лавре, - в монастыре постоянно проживают около двухсот человек.

Святогорскую лавру активно обстреливают Фото: DW

Виталий из Изюма с декабря работает и живет в лавре: его дом разрушен, работы в родном городе нет, поэтому он чинит линии связи в монастыре. Мужчина говорит, что местные духовники "далеки от политики", но в целом атмосферу на Святых горах описывает так: "Здесь каждой твари по паре: кто-то ближе к России, кто-то - за Украину. Здесь на это не смотрят. Говори, что хочешь, лишь не делай ничего такого. В любую деревню зайдите: полсела за Россию, полсела за Украину - все!"

Одна из прихожанок лавры, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что, пока Святогорск находился под оккупацией, некоторые жители монастыря переплывали реку с подконтрольного Украине берега на оккупированный россиянами. Женщина обвинила украинских военных в расстреле мужчин, которые переплывали Северский Донец, потому что "им нужно было в Россию". "Наверное, из-за того, что они не хотели, чтобы эти мужчины ушли в (российскую. - Ред.) армию", - предполагает она.

Как жители Донбасса относятся к УПЦ (МП)?

В Святогорске многие сожалеют, что не имеют возможности быстро добраться до лавры из-за разрушения моста - теперь нужно ехать в объезд. "Лавра для меня - это святое! - говорит местная жительница Валентина. - Батюшка приезжает, нам помогает, привозит одежду". В то же время в местном пункте выдачи гуманитарной помощи DW рассказали, что представители монастыря заезжают к ним за бытовой химией и жалуются, что им не хватает самого необходимого.

В Святогорской лавре повсюду видны следы разрушений Фото: DW

Комментируя отношение к обвинениям клира лавры в пророссийских взглядах, одна из жительниц Святогорска Елена заявила: "Вы знаете, мне что Россия, что Украина - все равно. (…) Мне близки и Россия, и Украина. Вот это, что происходит, эта война - мы в шоке все". Еще одна пожилая женщина назвала такие упреки "ложью" и настаивала на том, что в войне с Украиной "Россия защищается", а "Крым всегда был российским".

"Я сама россиянка и я против этого "русского мира". Что они нам здесь сделали?" - возмущается еще одна жительница города. Она говорит, что недовольна соседством с Московским патриархатом. Во время оккупации Святогорска россияне задержали ее мужа и несколько дней держали в подвале, считая, что он владеет информацией о расположении украинских войск. Сын женщины служит в ВСУ.

Есть ли в Донецкой области переходы в ПЦУ?

Отец Виталий (Лимишенко) в миру работает на газораспределительной станции, а в нерабочие дни отпевает погибших военных как священник автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Также он правит службу в единственном каменном храме ПЦУ в Краматорске, который больше напоминает обычный кирпичный дом. Все остальное, по его словам, это "жестянки" или здания из ОСБ-плит", которые не уцелеют при обстреле. Духовник добавляет, что все традиционные с виду церкви, которые можно увидеть в Краматорске, находятся в распоряжении УПЦ (МП).

Отец Виталий имеет плотный график, ведь многие духовники выехали из Донбасса. По словам священника, кроме него военных хоронить некому: "Есть "московиты", но как это может выглядеть, если Москва убила и Москву позвали отпевать?" - спрашивает священник, имея в виду УПЦ (МП). - Ни один приход в нашем регионе не перешел в украинскую церковь. Кем бы они (УПЦ (МП). - Ред.) себя ни называли, это была и есть ФСБшная церковь". Отец Виталий признает, что в связанной с Россией церкви есть "хорошие священники", но многие из них боятся переходить в ПЦУ.

Будущее УПЦ (МП) в Донбассе

Глава Донецкой епархии ПЦУ митрополит Сергей Горобцов, комментируя будущее УПЦ (МП) в Донбассе, отметил, что украинские святыни должны принадлежать украинскому народу, а не церкви, которая "пропагандировала "русский мир" и была рассадником сепаратизма". Отец Виталий из Краматорска напоминает: в 2014 году именно Святогорская лавра, которой до сих пор безвозмездно и бессрочно пользуется УПЦ (МП), обвинялась в поддержке боевиков самопровозглашенной "ДНР".

Охрана Святогорской лавры сообщила DW, что клир монастыря не дает интервью Фото: DW

В то время как в западных и центральных регионах Украины местные администрации расторгают договоры с УПЦ (МП)об аренде земель и помещений, из Донецкой области, в частности, из Святогорской лавры, такие новости не поступают. По мнению главы Донецкой епархии ПЦУ Сергея Горобцова, главную святыню Донбасса следует передать государству "на переходный период". В то же время, он надеется, что "очень скоро в Святогорской лавре зазвучат молитвы за украинский народ, Вооруженные силы Украины и нашу победу".

"Будем защищать лавру"

На вопрос о том, беспокоятся ли в Святогорской лавре из-за возможного выселения УПЦ (МП) оттуда, как это происходит в Киево-Печерской лавре, насельник лавры архимандрит Феофан ответил, что монахи пережили полгода бомбардировок и "никуда не ушли". В то же время священнослужитель пообещал "защищать лавру теми способами, которые дает нам законодательство и наши религиозные чувства".

Получить комментарий по этому поводу от наместника лавры митрополита Арсения, которого в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства, DW не удалось, несмотря на официальные и неофициальные запросы. Во время визита DW в лавру местная охрана сообщила, что клир монастыря интервью не дает.

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