 Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2022

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Россия

Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ

В УПЦ подчеркнули , что статус независимой и самоуправляемой она получила 30 лет назад, и это закреплено в документе, выданном патриархом Алексием II в 1990 году.

Патриарх Украинской православной церкви Филарет.

Патриарх Украинской православной церкви Филарет.

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о полной самостоятельности и независимости, говорится в постановлении Собора УПЦ, прошедшего в Киеве в пятницу, 27 мая.

Собор принял "соответствующие дополнения и изменения" в Устав об управлении УПЦ, говорится в документе. В опубликованном постановлении Собор также осудила войну в Украине и выразила "несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла". В УПЦ призвали Москву "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

"Собор еще раз проанализировал те документы, которые определяли статус УПЦ в предыдущие 30 лет, и подчеркнул, что ее статус есть статус независимой и самоуправляемой. Эта формулировка соответствует документу, который был выдан Патриархом московским Алексием II еще в 1990 году", - сказал РБКпредседатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, добавив, что УПЦ продолжается "поддерживать духовное единство" с РПЦ и другими православными церквями.

В РПЦ в расколе обвинили "внешние силы"

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем telegram-канале, что со стороны РПЦ было бы "в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви".

Легойда обвинил "внешние силы" в попытке "разрушить единство Русской православной церкви".

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    Автор: Григорий Аросев


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