Папа римский намерен приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Папа римский Франциск готов приехать в Москву и переговорить с Владимирым Путиным, чтобы упросить его остановить войну в Украине, и уже трижды пытался договориться о встрече с российским президентом. Но, как заявил понтифик в интервью газете "Corriere della Sera" во вторник, 3 мая, он не получил ответа ни на одно из своих обращений к Путину с марта.
"Мы не получили ответа, но будем продолжать свои попытки, хотя я и боюсь, что Путин в данный момент не хочет и не может принять участие в подобной встрече", - отметил папа Франциск.
О российской позиции папе рассказал патриарх Кирилл
Понтифик подчеркнул, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще в первые дни войны, в то время как с российской стороны с папой римским поговорил лишь глава РПЦ патриарх Кирилл, который, по словам Франциска, во время 40-минутного видеозвонка по Zoom "20 минут зачитывал с листка оправдания войны". "Я выслушал его и сказал: "Брат мой, мы не служители государства и должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Патриарх не может сделать себя алтарником Путина".
Вскоре после этого Ватикан отменил встречу двух церковных лидеров, запланированную на 14 июня. Кроме того, священники Украинской православной церкви Московского патриархата призвали лишить патриарха Кирилла его сана.
Франциск также отметил, что в данный момент не может приехать в Украину - некоторое время назад главу Ватикана приглашали в Киев Владимир Зеленский и мэр города Владимир Кличко. По словам папы, перед этой поездкой он должен провести встречу с Путиным.
Понтифик сравнил войну России против Украины с произошедшими в 1994 году массовыми убийствами представителей народа тутси в Руанде, которые мировое сообщество признало геноцидом.
С начала войны глава католической церкви не раз высказывался о необходимости прекратить боевые действия, в том числе в обращениях на русском языке. А во время пасхального бдения Франциск произнес молитву на украинском, после того как во время церемонии в Риме пасхальный крест в присутствии папы вместе пронесли уроженки Украины и России.
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Автор: Александра Иванова