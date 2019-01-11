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Контекст
Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"
Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"
О мифах вокруг Киево-Печерской лавры DW поговорила с украинским историком и религиоведом Назаром Кисем.
Религия
25.11.2022
25 ноября 2022 г.
Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней
Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней
Священник ПЦУ из Чернигова, белорус по происхождению Евген Орда месяц провел в российском плену. Его история - у DW.
Общество
18.10.2022
18 октября 2022 г.
Пасха, омраченная войной
Пасха, омраченная войной
Корреспондент DW посетила деревню под Киевом, где в результате российской агрессии местная церковь 19 века сгорела.
Политика
24.04.2022
24 апреля 2022 г.
02:46 мин.
Митрополит Епифаний: о 3 годах ПЦУ и общении с Богом онлайн
Митрополит Епифаний: о 3 годах ПЦУ и общении с Богом онлайн
Православной церкви Украины - 3 года. Об их итогах и о новых вызовах - интервью DW с предстоятелем ПЦУ Епифанием.
Религия
06.01.2022
6 января 2022 г.
Как работает Православная церковь Украины в Донбассе
Как работает Православная церковь Украины в Донбассе
Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами? Есть ли у церкви приходы в "ДНР"? Интервью DW.
Общество
17.02.2021
17 февраля 2021 г.
Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ
Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул имя предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в литургии, фа
Религия
25.10.2020
25 октября 2020 г.
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Мнения
Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
21.06.2019
21 июня 2019 г.
Церковный спор на пороге светской Европы
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
11.01.2019
11 января 2019 г.
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