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Православная церковь Украины

Публикации по теме

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Контекст

Большую колокольню Киево-Печерской лавры до сих пор украшают золотые двуглавые орлы

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

О мифах вокруг Киево-Печерской лавры DW поговорила с украинским историком и религиоведом Назаром Кисем.
Религия25 ноября 2022 г.
Священник ПЦУ Евген Орда

Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней

Священник, прошедший российский плен: Мордовали восемь дней

Священник ПЦУ из Чернигова, белорус по происхождению Евген Орда месяц провел в российском плену. Его история - у DW.
Общество18 октября 2022 г.
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Пасха, омраченная войной

Пасха, омраченная войной

Корреспондент DW посетила деревню под Киевом, где в результате российской агрессии местная церковь 19 века сгорела.
Политика24 апреля 2022 г.02:46 мин.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Митрополит Епифаний: о 3 годах ПЦУ и общении с Богом онлайн

Митрополит Епифаний: о 3 годах ПЦУ и общении с Богом онлайн

Православной церкви Украины - 3 года. Об их итогах и о новых вызовах - интервью DW с предстоятелем ПЦУ Епифанием.
Религия6 января 2022 г.
Митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами? Есть ли у церкви приходы в "ДНР"? Интервью DW.
Общество17 февраля 2021 г.
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ

Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул имя предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в литургии, фа
Религия25 октября 2020 г.
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Мнения

Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ

Сергей Руденко
Комментарий
Политика21 июня 2019 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Церковный спор на пороге светской Европы

Федор Крашенинников
Комментарий
Политика11 января 2019 г.