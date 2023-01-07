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Митрополит Епифаний на службе в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Митрополит Епифаний на службе в Киево-Печерской лавреФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
ОбществоУкраина

Первую литургию ПЦУ в лавре верующие назвали исторической

Александр Савицкий
1 ч. назад

Глава ПЦУ Епифаний отслужил 7 января первую рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской лавры, ранее арендованном УПЦ Московского патриархата. Верующие назвали это историческим событием.

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Несмотря на первый сильный мороз этой зимой, многочисленные верующие прибывали в Киево-Печерскую лавру задолго до начала утреннего богослужения 7 января. В соборе собралось много людей. Священникам даже пришлось просить их освободить место для проведения службы. Сотни человек не смогли попасть внутрь и были вынуждены наблюдать за литургией с установленных на улице мониторов.

Посетители Киево-Печерской лавры
Посетители Киево-Печерской лаврыФото: Oleksandr Sawytsky/DW

Территорию внутри и вокруг лавры контролировали около трех тысяч правоохранителей. А на входе верующие должны были показывать удостоверение личности, согласиться на досмотр личных вещей и прохождение через рамки металлоискателей. Усиленные меры безопасности были введены на фоне возмущения Украинской православной церкви Московского патриархата, ранее арендовавшей главный храм лавры - Успенский собор, а также Трапезную церковь.

Срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории, принадлежащей национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", завершился 31 декабря 2022 года и не был продлен. Оба храма вернули государству. Но иерархи УПЦ (МП) заявили, что обжалуют это решение. Кроме того, они продолжают настаивать, что Православная церковь Украины (ПЦУ), четыре года назад получившая томос об автокефалии, не имеет права служить в Успенском соборе. На днях в УПЦ (МП) сообщили, что представители ее церкви имеют доступ только к помещениям Нижней лавры, а в храмы Верхней лавры - Успенский собор и Трапезную церковь - больше нет.

Перед началом богослужения у входа в лавру был замечен митрополит УПЦ (МП) Павел, но в Успенский собор он не прошел. Литургия состоялась без эксцессов.

"Мы не хотели этой войны"

Перед литургией ПЦУ в Киево-Печерской лавре верующие и духовенство встречали митрополита Епифания традиционными украинскими рождественскими колядками. Сам Епифаний во время службы поминал иерархов украинской и Вселенской церквей, а также призвал молиться за "изгнание чужаков с украинской земли", за президента Украины, главу Верховной Рады и кабмина, "за правительство и украинское воинство". А в своей рождественской проповеди указал: Украина начала строительство собственного суверенного государства, "свергнув иго рабства" 30 лет назад, но "те, кто держал нас в неволе, не смогли вытерпеть наших достижений и нашего успеха".

Митропофит Епифаний на службе в Успенской соборе Киево-Печерской лавры
Митропофит ЕпифанийФото: Oleksandr Sawytsky/DW

"Мы не хотели этой войны. Мы стремились мирно жить в согласии со всеми. Но враг лукаво и коварно нарушил мир и ворвался на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность и саму нашу украинскую идентичность", - заявил Епифаний. Он выразил убеждение, что украинцы уже добились моральной победы, ведь "все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла творит на нашей земле".

Историческое событие и украинский язык в стенах лавры

Все опрошенные корреспондентом DW верующие внутри и возле Успенского собора не скрывали своей большой радости по поводу того, что за стенами лавры наконец-то звучит украинский язык. "Хочу, чтобы можно было ходить в любую церковь и слушать службу на украинском языке", - сказала DW женщина среднего возраста Мария. "Это украинская церковь. Здесь живут украинцы и служение должно быть на украинском языке", - объяснил мужчина коренастого телосложения по имени Петр.

Празднично одетая пожилая женщина Татьяна Николаевна назвала происходящее в Успенском соборе историческим событием. "Первое богослужение Епифания и Православной церкви Украины - это возрождение нашей церкви на историческом месте. Это очищение этого святого места от всякой скверны. Это исторический день!" - отметила женщина.

На службе в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавреФото: REUTERS

Еще вдохновеннее был ответ собеседницы DW Светланы, пришедшей на рождественскую службу в украинском национальном наряде. "Хотя мы с подругой уже отпраздновали Рождество 25 декабря, снова празднуем сейчас в честь такого исторического события. Лавра очень долго была оккупирована агентами России, а теперь государство наконец-то начало возвращать себе то, что ей принадлежит. И сегодня в Успенском соборе служба украинской церкви и на украинском языке!" - подчеркнула девушка.

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