Главный храм Киево-Печерской лавры забрали у УПЦ МП

Успенский собор и Трапезную церковь вернули государству. С 2016 года храмы находились в пользовании УПЦ МП, 31 декабря истек договор об их аренде.

Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры возвращены государству, сообщило в четверг, 5 января, министерство культуры Украины. "У двух культовых сооружений, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра", истек срок действия договора аренды", - говорится в сообщении. Оба храма в 2016 году были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года.

Со 2 января государственная комиссия занималась инвентаризацией имущества и осмотром зданий лавры. По итогам работы был подписан соответствующий акт возвращения храмов государству. На последнее заседание комиссии в четверг не явился наместник лавры митрополит Павел, который должен был подписать документ от имени УПЦ МП. "Отказ от такого подписания не является препятствием для возврата государственного имущества", - говорится в сообщении Минкультуры.

В декабре 2022 года митрополит Павел просил президента Украины Владимира Зеленского не забирать храмы Киево-Печерской лавры у УПЦ Московского патриархата. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра с 1990 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Успенский собор является главным храмом монастыря.

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