  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавраФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
РелигияУкраина

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали юрлицо ПЦУ

Александра Иванова
19 мин. назад

О передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи пока не идет, подчеркнул министр культуры Украины Александр Ткаченко.

https://p.dw.com/p/4KQY5

В Украине, на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, который находится напротив территории Верхней Лавры и входит в ведение заповедника, было зарегистрировано юридическое лицо Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на слухи о том, что Киево-Печерская лавра якобы была передана ПЦУ.

"Пока речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том же монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Изменяется просто название и уточняется адрес",  - подчеркнул Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Киево-Печерская лавра - госсобственность Украины

Он напомнил, что вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью: "Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, так и нижняя лавра, которая передана в аренду при (экс-президенте Украины Викторе. - Ред.) Януковиче бессрочно Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата. - Ред.). На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня была зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", - пояснил Ткаченко.

В то же время он отметил, что, согласно решению Службы национальной безопасности и обороны (СНБО), у правительства Украины есть два месяца, чтобы "исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самой УПЦ".

Ранее в этот же день пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ сообщила, что накануне, 1 декабря, был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) УПЦ, а сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви 2 декабря были внесены в Единый государственный реестр.

Вечером 2 декабря в РПЦ также опровергли слухи о переводе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ.

Смотрите также:

Как в украинском селе прихожане не поделили церковь

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Праздник Пасхи омрачен для украинцев войной

Праздник Пасхи омрачен для украинцев войной

Корреспондент DW посетила деревню под Киевом, где жители были вынуждены встречать праздник Пасхи в импровизированной часовне, ведь в результате российской агрессии местная церковь 19 века полностью сгорела. Георгиевская церковь в Заворичах Броварского района Бориспольской епархии УПЦ была построена в 1873 году. Сгорела 7 марта, от попадания снаряда РФ.
Политика24 апреля 2022 г.02:46 мин.
external

Кто станет новым патриархом православной церкви Сербии? (17.02.2021)

Кто станет новым патриархом православной церкви Сербии? (17.02.2021)

18 февраля Сербская православная церковь начнет выбирать нового патриарха. Согласно опросам, многие сербы хотели бы, чтобы им стал епископ Дюссельдорфа Григорий.
Общество17 февраля 2021 г.03:06 мин.

Статья агентства "Интерфакс" относительно реакции РПЦ на сообщения СМИ о переходе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ

В РПЦ опровергли слухи о переводе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ
www.interfax.ru
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Нефтедобывающие установки в Татарстане

ЕС установит потолок цен на нефть из России в 60 долларов

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес7 ч. назад
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция6 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика7 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Политика7 ч. назад60:20 мин.
Сборная Германии покидает чемпионат мира по футболу

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Футбол8 ч. назад
газовый счетчик

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Экономика и бизнес12 ч. назад
На главную страницу