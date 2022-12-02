В Киево-Печерской лавре зарегистрировали юрлицо ПЦУ

В Украине, на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, который находится напротив территории Верхней Лавры и входит в ведение заповедника, было зарегистрировано юридическое лицо Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на слухи о том, что Киево-Печерская лавра якобы была передана ПЦУ.

"Пока речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том же монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Изменяется просто название и уточняется адрес", - подчеркнул Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Киево-Печерская лавра - госсобственность Украины

Он напомнил, что вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью: "Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, так и нижняя лавра, которая передана в аренду при (экс-президенте Украины Викторе. - Ред.) Януковиче бессрочно Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата. - Ред.). На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня была зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", - пояснил Ткаченко .

В то же время он отметил, что, согласно решению Службы национальной безопасности и обороны (СНБО), у правительства Украины есть два месяца, чтобы "исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самой УПЦ".

Ранее в этот же день пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ сообщила, что накануне, 1 декабря, был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) УПЦ, а сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви 2 декабря были внесены в Единый государственный реестр.

Вечером 2 декабря в РПЦ также опровергли слухи о переводе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ.

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