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Обыски в Киево-Печерской лавре Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре

Анастасия Шепелева
43 мин. назад

В рамках противодействия деятельности российских спецслужб в Украине сотрудники СБУ провели обыски в трех православных монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре. DW узнала детали.

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В Службе безопасности Украины (СБУ) 23 ноября объявили о завершении обысков в Свято Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Проведенные обыски СБУ называет "контрразведывательными мероприятиями", чтобы не допустить "использования храмов как центров "русского мира". Следователи осмотрели более 350 объектов Украинской православной церкви московского патриархата (МП) и опросили 850 человек.

Люди без документов и проверки на полиграфе

Во время проведенных мероприятий более 50 человек привлекли к себе повышенное внимание спецслужб. Этих людей опросили особенно тщательно, в том числе с использованием полиграфа. Среди них, как сообщили в СБУ, были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности, граждане РФ.

"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или же имели паспорта граждан Украины - документы с признаками подделки или повреждения. Сейчас в отношении этих людей осуществляется углубленная проверка", - раскрыли детали обысков в СБУ.

Также среди находок СБУ - пророссийская литература, которая "используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира". На опубликованных СБУ фото - экземпляры книги "Русская идеология", собрание речей и статей патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла (Гундяева), листовки с лозунгами о "светлом будущем с Россией" и журнал "Русский дом". Кроме того, в храмах УПЦ, по данным СБУ, следователи обнаружили более двух миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей наличными.

УПЦ (МП) в поле зрения Службы безопасности Украины

Поводом для открытия Службой безопасности Украины производства в отношении УПЦ (МП) на этот раз стало недавно опубликованное в соцсетях видео, на котором можно увидеть, как во время одного из богослужений в Киево-Печерской лавре звучала песня на русском языке со словами "...звон плывет над Россией, пробуждается матушка Русь". В Киево-Печерской лавре тогда объяснили инцидент желанием самих прихожан, но священника, который проводил богослужение, отстранили.

Представители УПЦ (МП) попадают в поле зрения СБУ во время войны РФ против Украины не впервые. В конце октября в интервью "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что всего с начала войны СБУ начала 23 уголовных производства в отношении представителей УПЦ (МП) по подозрению в сотрудничестве с РФ. "Уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", - отмечал Малюк.

В УПЦ (МП) призывают "не разжигать внутреннюю войну"

Тем временем в Киево-Печерской лавре созвали заседание Священного синода Украинской православной церкви. В обнародованном заявлении представители УПЦ (МП) выразили обеспокоенность проведенными обысками и вынесением обвинений некоторым священнослужителям, а также призвали "не разжигать внутреннюю войну".

"Мы настаиваем на объективности действий правоохранителей. Следствие должно быть беспристрастным и не сопровождаться бездоказательными обвинениями. В который раз уважительно призываем не разжигать внутреннюю войну, а всем объединиться, чтобы выжить и победить зло, которое стоит перед нами. Только наш совместный труд без внутренних распрей сможет остановить кровопролитие", - говорится в заявлении синода.

Синод принял и ряд кадровых решений, отстранив от руководства епархиями, в частности, двух митрополитов в Харьковской и Сумской областях, которые, по данным СМИ, сбежали в РФ, а также митрополита в Кировоградской области, где в конце октября СБУ провела обыски и обнаружила доказательства пророссийской деятельности.

Реакция Москвы и Киева на обыски в УПЦ (МП)

В Москве на проведение обысков в монастырях УПЦ (МП) 22 ноября отреагировали почти сразу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул Киев в ведении "войны с Русской православной церковью".

В то же время украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко приветствовал внимание правоохранителей "к тем, кто бессрочно по решению и соглашениям времен Януковича арендует помещения в Нижней Лавре". Об этом он написал на своем Telegram-канале, когда СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией начали проверку помещений Киево-Печерской лавры. Ранее Ткаченко призвал "принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", если видео со службой во славу

России окажется аутентичным.

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