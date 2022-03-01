Группа священников РПЦ призвала прекратить войну в Украине

Десятки священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) призвали к незамедлительному прекращению войны в Украине и примирению между россиянами и украинцами. "Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда", - написали они в открытом письме, обнародованном во вторник, 1 марта.

"Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную", - говорится в послании, подписи под которым поставили уже около 60 священнослужителей.

Авторы письма заявили, что "скорбят о том испытании", которому незаслуженно подверглась Украина, и считают, что украинский народ "должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока". "Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друг друга", - написали они.

Массовые задержания участников антивоенных акций

Православные священники также обратили внимание на массовые задержания россиян на антивоенных акциях. "Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: "Блаженны миротворцы", - говорится в открытом письме.

"Мы призываем все противоборствующие стороны к диалогу, потому что никакой другой альтернативы насилию не существует. Лишь способность услышать другого может дать надежду на выход из бездны, в которую наши страны были брошены лишь за несколько дней", - указали священники.

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