Митрополит Епифаний: о трех годах ПЦУ и общении с Богом онлайн

Томос (указ) о предоставлении Православной церкви Украины автокефалии подписал 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей. В том же году ПЦУ была признана автокефальной Православной церковью Эллады (Греции) и Александрийским патриархатом, на следующий год - православной церковью Кипра. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не признает создание новой церкви.

Об итогах первых трех лет после создания ПЦУ и о том, как церковь видит свое будущее, DW говорила с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Deutsche Welle: Три года назад Православная церковь Украины (ПЦУ) получила томос. Что вы считаете самым большим достижением ПЦУ за это время?

Епифаний: Мы долго шли к этому, практически 30 лет. Украинская церковь сражалась за признание своего автокефального статуса. И в последние три года тоже продолжается борьба. Борьба за становление независимой автокефальной православной церкви как одной среди других поместных православных церквей.

Кафедральным собором новой церкви является Михайловский собор в Киеве

Мы сохранили единство церкви, мы утверждаемся, у нас есть поддержка со стороны украинского народа. И это главное. В Украине больше 70 процентов православных. В общей сложности более 50 процентов, согласно разным соцопросам, верны ПЦУ. Это вдохновляет дальше двигаться, трудиться.

- Вы говорите, что поддержку народа чувствуете, а чувствуете ли поддержку от государства? Какие сейчас отношения с властями, с Владимиром Зеленским?

- У нас хорошие, конструктивные отношения с украинскими властями, и с президентом, и с правительством, и с Верховной радой.

- Но есть ли поддержка?

- Есть поддержка… Конечно, руководство государства хорошо относится к Православной церкви Украины, помогает и способствует ее развитию, но есть определенные личности на местах и ​​во власти, которые пытаются нам препятствовать. Препятствовать в плане регистрации, перерегистрации приходов, которые переходят со стороны Московского патриархата в ПЦУ.

- По поводу переходов... Если за первые два года около 600 приходов присоединились к ПЦУ, то за этот год сколько?

- Всего около 700 приходов. И сейчас есть единичные случаи в разных областях Украины, есть переходы. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что нет желания со стороны местных властей перерегистрировать уставы.

Сейчас много общин, священнослужителей со стороны Московского патриархата, которые обращаются к нам, которые готовы принять соответствующее решение, но у них есть страх. Они владеют имуществом. Как мне говорил один священник: "Если бы можно было просто сменить вывеску на храме, то я готов и завтра это сделать". Но поскольку будут трудности, будут преграды, будут и гонения определенные со стороны Московского патриархата... Также в последнее время по каждому переходу, по каждому приходу идут судебные тяжбы.

- По поводу чего?

- Со стороны Русской православной церкви (РПЦ) поданы иски в суды. Они считают, что переход был неправомерен. Но 99 процентов всех исков, которые были с их стороны, мы выиграли. И это свидетельствует о том, что мы на правильном пути.

Я всегда говорил и повторяю: мы за то, чтобы эти переходы происходили мирно. Мы не хотим противостояния, мы не хотим борьбы. Поскольку сейчас, в это непростое время войны на востоке Украины, мы не имеем права создать еще один внутренний религиозный фронт. Но государство должно обеспечить, чтобы эти переходы были мирными, потому что есть фигуры, организации, пытающиеся дестабилизировать этот процесс.

- О каких фигурах и организациях идет речь?

- Есть разные светские организации, миряне, не буду называть некоторых олигархов, финансирующих все эти процессы. Думаю, что их фамилии всем знакомы. Они зарабатывают средства на украинцах и затем используют их, чтобы бороться за влияние РПЦ в Украине. Но все завершится единством, всеобщим единством всех православных в Украине. Мы пройдем эти испытания, мы объединимся.

- Сейчас очередное обострение на украино-российской границе. Говорят об угрозе вторжения России. Что церковь в такой момент может сделать для верующих?

- Мы действительно видим, что со стороны РФ, со стороны Путина есть определенный шантаж. Сейчас идет эскалация тех процессов, которые происходят в течение восьми лет. Но я уверен, что не будет полномасштабной войны - потому что украинцы сильны как нация.

Уже более четырех тысяч наших военных отдали жизнь ради того, чтобы у нас было украинское государство, чтобы мы могли общаться на родном украинском языке. Поэтому в дальнейшем успеха у Путина в Украине не будет. Никогда.

- Вопрос о далекой и в то же время близкой нам Африке. В 2019 году Александрийский патриархат признал украинскую поместную церковь. Теперь РПЦ создает в Африке свою структуру - патриарший экзархат. К нему присоединяются сотни клириков. Что происходит?

- Сейчас мы видим вторжение русской церкви на каноническую территорию Александрийского патриархата, признавшего автокефалию ПЦУ. И это своего рода месть РПЦ Александрийскому патриарху.

Патриарх великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки Феодор II

Мы видим, что патриарх Кирилл уподобляется Путину. Как Путин действует, по таким же лекалам и Кирилл действует сейчас от имени РПЦ. Если они не могут повлиять, то пытаются делить. Они пытаются за определенные ресурсы покупать клириков, потому что разделения внутри Александрийского патриархата как такового нет.

Думаю, есть отдельные клирики, получившие определенные ресурсы и заявившие, что они будут в составе так называемого российского экзархата. Впрочем, это показательно для других поместных православных церквей. Потому что РПЦ нарушала и сейчас нарушает каноническое устройство церкви, прописанное еще на первом Вселенском соборе в 4-м веке.

-Такие действия РПЦ могут повлиять на признание другими поместными церквями украинской церкви?

- Я думаю, что да. Ибо другие церкви, которые сейчас анализируют, ожидают, будут учитывать эти действия, которые сейчас направлены на разделение православия.

- Какие это церкви? Болгарская? Грузинская?

- Сейчас вопрос стоит на повестке дня в Румынской православной церкви, Болгарской, Грузинской, Албанской, Иерусалимской и других. Они выжидают. И потому агрессивные действия со стороны РПЦ поспособствуют признанию томоса украинской автокефальной церкви. Потому что такой беспредел не может быть поддержан другими церквями. Это нарушение канонического порядка бытия церкви, который существует уже более полутора тысяч лет.

- Когда можно ожидать признания в таком случае?

- Прогнозировать - неблагодарное дело. Но с Божьей помощью, думаю, в ближайшие годы мы получим признание со стороны других поместных православных церквей. Это вопрос недалекого времени.

- Церковь дигитализируется. Осенью этого года появилось приложение "Моя церковь" от ПЦУ с календарем, молитвами, новостями из религиозного мира. Как вы думаете, может ли общение с Богом перейти в онлайн?

- Мы как церковь стараемся использовать современные технологии во благо наших верующих. Каждый верующий владеет определенными гаджетами. В кармане телефон - это все. И потому мы, как церковь, должны присутствовать и там, должны быть духовным островком поддержки каждого верного.

Мы не отказываемся от современных технологий, а наоборот стараемся их использовать для проповеди онлайн. В это время испытаний невидимой, опасной коронавирусной болезнью есть потребность в этом. Конечно, лучше находиться в храме на молитве. Но когда это может быть опасно, церковь идет на уступки.

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