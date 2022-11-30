Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Украинская учительница Виктория Андруша рассказала в Берлине о том, как оказалась в российском плену, как подвергалась психологическому и физическому насилию и как ее освободили.

Жизнерадостная и открытая улыбка, прямой взгляд и спокойный голос. С первого взгляда сложно поверить, что 25-летняя учительница математики Виктория Андруша провела более полугода в российском плену.

Завернувшись в украинский флаг, она подробно рассказывает о своем задержании, условиях содержания в плену и освобождении. Со сцены Международного форума европейской Украины, который прошел в Берлине 15 и 16 ноября, эти слова звучат как суровое напоминание о том, как война России в Украине ломает судьбы мирных жителей.

Рядом с Викторией на сцене - правозащитники из Украины и России. Совместными усилиями они пытаются найти и освободить гражданских, которые находятся в российском плену.

Школьная учительница в плену у россиян

Виктория Андруша родилась в селе Старый Быков в Черниговской области и работала в школе в Броварах под Киевом. В первый день войны девушка вернулась в родное село, чтобы быть с родителями. Вскоре туда вошли российские войска.

"Я согласилась помочь людям из соответствующих органов (Украины. - Ред.), которые собирали информацию по перемещению техники, - с гордостью рассказывает Виктория. - Мы понимали, что может всякое случиться". В конце марта - за несколько дней до отступления - российские солдаты пришли в дом родителей Виктории с обыском. Они нашли телефон девушки, а в нем - фото и видео военной техники, сделанные из окна. "Они сразу же сказали: все, это она, забирай, пакуй", - вспоминает Виктория.

Девушку забрали прямо из дома, на глазах у матери и отца. Сказали, что только на допрос, но увезли сначала в соседнее село, где держали в подвале с другими гражданскими, рассказывает она, а затем и на территорию России. Никакой связи с родными у Виктории не было больше шести месяцев.

Виктория Андруша с семьей после освобождения из плена Фото: Nataliia Yashchuk

"У нас были завязаны глаза, завязаны руки, нас везли сначала в одной машине, потом в другой машине. И когда нас везли в другой машине, там уже было и рукоприкладство, - рассказывает Виктория. - Они били. У меня были руки связаны. Ты просто слышишь, когда к тебе кто-то подходит, а потом ощущаешь удар".

Виктория провела несколько недель в лагере для пленных в Глушково, потом ее отвезли в СИЗО в Курске. Девушку, по ее словам, обвинили в шпионаже. К таким сотрудники СИЗО относились с особенной жестокостью, рассказывает Виктория: "Они нас ненавидели, они были готовы нас на месте просто убить".

Нарушения женевских конвенций

То, как обращались с Викторией в заключении - прямое нарушение международных соглашений, подписанных в том числе и Российской Федерацией, объясняет юрист правозащитной группы СІЧ Юлия Полехина. И это не единичный случай. Полехина работает с семьями украинцев, которые попали в плен, а также документирует российские военные преступления в Украине.

Женевские конвенции требуют от сторон конфликта различать гражданское население и участников военных действий, но на практике Россия часто этого не делает, считает Полехина. Виктория рассказывала, что ее и других гражданских содержали вместе с захваченными в плен солдатами. И условия этого содержания не соответствуют требованиям конвенций.

Юрист правозащитной группы СІЧ Юлия Полехина Фото: DW

"Во-первых, люди находятся достаточно близко к боевым действиям и это подвергает их опасности, - перечисляет Полехина. - Во-вторых, людей содержат в полной антисанитарии, в переполненных камерах. В-третьих, им не оказывают медицинскую помощь. К тому же нарушают право людей на связь со своими родными".

Задерживать гражданских лиц допускается только в случае, когда они представляют опасность для оккупирующей державы, поясняет российский правозащитник Роман Киселев. Они имеют право на обращение в суд. И если эта опасность пропала, люди должны быть отпущены. Но, по данным правозащитников, Россия удерживает от нескольких сотен до двух тысяч таких гражданских заложников.

Россия "прячет" гражданских пленных

Самая большая проблема заключается в том, что таких пленных зачастую удерживают без предъявления какого-то обвинения, без статуса подозреваемого, к ним не допускают адвокатов. Так к Виктории Андруше в курское СИЗО несколько раз безуспешно пытались попасть российские правозащитники.

Российский юрист и правозащитник Роман Киселев Фото: DW

"Государство делает очень многое для того, чтобы создать такую систему, в которой оказание помощи фактически невозможно, - рассказывает Роман Киселев. - Оно прячет людей, придумывает какие-то странные статусы, которые не предусмотрены действующим законодательством. Оно создает дополнительные угрозы за счет дополнительного репрессивного законодательства за различные формы высказывания".

Роман и его коллеги стараются найти этих людей и обеспечить им хотя бы базовое право на связь с родственниками.

Отпустить гражданских - без обмена

Роман предполагает, что российские военные целенаправленно берут в плен гражданских - для дальнейшего обмена на солдат. Как именно происходят такие обмены - информация закрытая. Вероятно, Виктории удалось выйти на свободу именно в результате такого обмена. 29 сентября ее и еще пятерых пленных украинцев привезли к границе с Украиной и отпустили.

Но случай Виктории, скорее, исключение. Многие гражданские заложники продолжают находиться в заключении. В ФСБ Роману Киселеву сказали, что что такие люди "могут содержаться в заключении до конца специальной военной операции".

И российские, и украинские правозащитники требуют отпустить всех гражданских пленных украинцев - без обмена. Чтобы они смогли вернуться домой и обнять своих родных, как это спустя шесть долгих месяцев сделала Виктория Андруша.

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