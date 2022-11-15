ООН: Есть достоверные уверения о пытках пленных Украины и РФ

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорят, что располагают достоверными утверждениями о случаях пыток украинских и российских военнопленных.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опросила 159 военнопленных, находившихся в плену РФ, и 175 военнопленных, удерживавшихся в плену Киевом, и сообщила о "достоверных утверждениях" о случаях пыток. Соответствующие данные озвучила во вторник, 15 ноября, глава ооновской миссии Матильда Богнер.

Она получила доступ к российским военнопленным в украинских местах интернирования и беседовала с украинскими военнопленными после их освобождения.

Об обращении с украинскими пленными

Что касается украинцев, то их зачастую перевозили в переполненных грузовиках или автобусах, лишали доступа к воде или туалету, избивали в местах "приемки". Были получены сведения о восьми смертях возле Еленовки в середине апреля, специалисты работают над их проверкой. Жестокое обращение применялись не только, чтобы заставить военнопленных предоставить военную информацию или свидетельствовать о возможных преступлениях.

Многих пленных пытали током и с помощью военного телефона. Были задокументировали различные формы сексуального насилия. В колонии под Еленовкой опрошенные пленные женщины описывали психологические мучения, когда слышали крики мужчин, которых пытали в соседних камерах. Одна из свидетельниц сообщила: "Я до сих пор не могу переносить звука отдираемой клейкой ленты. Охранники использовали ее, чтобы обездвижить своих жертв и начать их пытать".

Несколько находившихся в других местах женщин рассказали, что во время допросов их избивали, пытали электрическим током, угрожали сексуальным насилием. Они также подвергались унижающему достоинство обращению, которое приравнивается к сексуальному насилию. Так, их, к примеру, заставляли обнаженными перебегать из одной комнаты в другую в присутствии охранников мужского пола.

В целом, по оценкам ООН, условия интернирования были ужасающими. Украинские военнопленные рассказывали о переполненных камерах, плохих санитарно-гигиенических условиях, нехватке еды и воды.

Эксперты ООН призвали РФ на регулярной основе предоставлять полный, конфиденциальный и беспрепятственный доступ к военнопленным в местах их интернирования.

Об обращении с российскими пленными

Что касается военнопленных, интернированных властями Украины, то миссия получила достоверные утверждения об убийствах прекративших участие в военных действиях (hors de combat), нескольких случаях пыток и жестокого обращения, которые, по сообщениям, были совершены представителями Вооруженных сил Украины.

Российских военнопленных били во время допросов, наносили ножевые ранения, применяли электрический ток. Один из военнопленных рассказал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело замирало, а потом ты падал на бок". Многие сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.

Задокументированы случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области, а также в следственных изоляторах, что включало так называемое "приветственное избиение". Получены утверждения о распространенной практике интернирования военнопленных в неофициальных местах лишения свободы, таких как подвалы гауптвахт или военных штабов.

В миссии ООН также выражается обеспокоенность тем, что правительство Украины продолжает преследовать в судебном порядке граждан Украины за членство в вооруженных группах, связанных с РФ.

Правительство Украины открыло уголовные производства для расследования заявлений о насилии в отношении военнопленных со стороны представителей своих вооруженных сил.

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