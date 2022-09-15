В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

Россия игнорирует гуманитарные принципы и международное гуманитарное право, заявили евродепутаты в Страсбурге, а также "стремится изменить демографический состав Украины".

Европейский парламент проголосовал за введение санкций против всех ответственных за депортацию граждан Украины в РФ и принудительное усыновление украинских детей, а также против устроителей фильтрационных лагерей. Об этом сказано в принятой в Страсбурге в четверг, 15 сентября, резолюции.

В ней законодательный орган Евросоюза призывает Еврокомиссию и страны ЕС содействовать созданию специального трибунала по делу о преступлениях России в отношении граждан Украины.

Евродепутаты признают, что путем депортации и насильственных усыновлений Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины". По данным Киева, с 24 февраля 2022 года не менее миллиона граждан Украины были депортированы в РФ. Как утверждают в Европарламенте, это число постоянно растет и, по некоторым сведениям, может составлять до 2,5 млн человек.

"Путин и его режим воруют украинских детей, - заявил во время дебатов один из авторов резолюции депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. - Они стремятся уничтожить украинскую идентичность и украинскую нацию".

Европейская система защиты детей

Кроме того, Европарламент форсирует создание Евросоюзом "Пакета защиты детей". Этот механизм должен обеспечить спасающимся от войны в Украине детям и молодым людям срочную помощь, содействие в воссоединении семьи и долгосрочную реабилитационную поддержку.

Жители Дебальцево перед эвакуацией в Россию Фото: Alexei Alexandrov/AP/dpa/picture alliance

"Мы будем идти по следам этих детей и не остановимся, пока они не вернутся", - пообещала евродепутат от Чехии Микаэла Шойдрова.

Согласно сообщениям властей в Киеве от 3 сентября, более 200 тысяч детей были насильственно вывезены в Россию для усыновления. "Российские власти намеренно разлучают украинских детей с родителями, похищают их из детских домов, других учреждений, больниц", - говорится в резолюции Европарламента. Эти действия носят систематический и массовый характер и включают преступное уничтожение документов депортированных, поясняется далее в тексте.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также задокументировало сведения о детях, разлученных со своими семьями, когда сопровождающий их взрослый не прошел "фильтрацию".

ЕС должен помогать украинцам выехать из России

Еврокомиссии и странам ЕС следует совместно с украинскими властями, международными организациями и гражданским обществом создать механизмы документирования фактов принудительного перемещения украинцеви тщательного сбора всей информации о них, решили евродепутаты. Также необходимо всецело поддерживать активистов и НКО, которые на местах заботятся о депортированных украинцах и способствуют их безопасному возвращению.

Европарламентарии постановили, что государства ЕС должны выдавать временные проездные документы гражданам Украины, оказавшимся в России без удостоверения личности, а также предоставить им возможность получить временное убежище в Евросоюзе.

Киев призвали утвердить Римский статут

Украину Европарламент призвал ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, чтобы облегчить судебное преследование ответственных за военные преступления и преступления против человечности, включая депортацию.

Международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и по правам человека должны получить беспрепятственный доступ в фильтрационные лагеря и другие места, где находятся граждане Украины после насильственного переселения в Россию и на оккупированные ей территории, подчеркивается в тексте резолюции.

Заседание Европарламента в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

"Поскольку Россия игнорирует гуманитарные принципы и международное гуманитарное право, мы не получаем нужную информацию и не знаем, что на самом деле происходит с военнопленными и депортированными, - указал в ходе дебатов депутат от Ирландии Барри Эндрюс. - Независимые международные организации должны получить к ним доступ, нам нужно услышать их свидетельства".

Требования Европарламента к России

В резолюции перечисляются многочисленные призывы к Москве: прекратить насильственный вывоз детей и взрослых из Украины в Россию и на оккупированные территории, остановить усыновление детей, перемещенных с территории Украины, отменить законы, облегчающие такое усыновление.

Европарламент требует, чтобы РФ незамедлительно предоставила информацию об именах, местонахождении и состоянии всех задержанных и депортированных украинцев, а также обеспечила международным организациям, таким как УВКПЧ и ЮНИСЕФ, доступ ко всем депортированным украинским детям.

Далее Москву призывают предоставить всем насильно перемещенным украинцам возможность вернуться на родину и прекратить попытки русификации и лишения украинцев национальной идентичности, включая изъятие у них паспортов Украины.

Нарушение статьи о предупреждении геноцида

"Насильственное переселение и депортация украинских детей в РФ и на оккупированные ей территории, а также их насильственное усыновление российскими семьями - это нарушение украинского и международного права, в частности статьи II Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, - подчеркивается в резолюции Европарламента. - Лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности, а также возможный геноцид или намерения геноцида, правительственные чиновники и военачальники должны быть привлечены к ответственности".

ОБСЕ и ООН считают массовую депортацию украинских граждан в РФ одним из самых серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных Россией в ходе агрессивной войны против Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило факты "фильтрации", приведшей к многочисленным нарушениям прав человека в отношении украинцев. Граждан Украины подвергают допросам, личным досмотрам, иногда с принудительным обнажением и пытками, женщины в таких условиях подвергаются риску сексуального насилия.

Здание Европарламента в Страсбурге, 10 марта 2022 года Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Российские власти часто конфискуют украинские паспорта и принуждают украинцев к подписанию соглашений о пребывании в РФ, - указывают в Европарламенте. - Граждан Украины, "не прошедших" процесс "фильтрации", направляют в российские СИЗО и колонии строгого режима. Им грозят тяжкие телесные повреждения, включая пытки и жестокое обращение, или исчезновение".

Кроме того, "фильтрация" включает массовый незаконный сбор информации, предоставляющий российским властям огромное количество персональных данных украинских граждан, включая биометрические. Это явное нарушение права на неприкосновенность частной жизни, чреватое преследованиями в будущем, констатируют европарламентарии.

"Новый ГУЛАГ"

Евродепутаты провели исторические параллели между преступлениями России в Украине и преступлениями на оккупированных СССР территориях. Массовые депортации, осуществленные советским режимом и всей системой лагерей ГУЛАГа, - это преступления против человечности, констатировал Европарламент.

"Методы, так хорошо известные всем нам, соседям России, на протяжении многих поколений, теперь применяются в Украине", - сказала одна из авторов резолюции депутат от Польши Анна Фотыга.

Чтобы предотвратить повторение этих преступлений, парламентарии призвали к тщательной историко-правовой оценке и открытому публичному обсуждению советских преступлений, прежде всего в самой России. "Искаженное повествование о Второй мировой войне лежит в основе кремлевской пропаганды, оправдывающей сегодня агрессивную войну России против Украины", - констатируется в одном из положений резолюции.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ЕС принимает беспрецедентные штрафные меры против страны-агрессора, отметила еврокомиссар по политике сплочения и реформ Элиза Феррейра. В отношении России введен самый большой пакет санкций за всю историю Евросоюза. В результате экономических санкций в России наступила "худшая рецессия с 1990-х годов", считает она. Кроме того, ЕС отменил облегченный визовый режим для граждан России и сотрудничает с партнерами по всему миру, чтобы противостоять российской дезинформации и изолировать Москву на международных площадках.

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