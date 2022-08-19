Дети, вывезенные из Украины во время войны - депортация или эвакуация?

В апреле Людмиле из Черниговской области позвонили из подконтрольного пророссийским сепаратистам Донецка и сообщили, что ее внук находится в местной больнице. Туда 11-летний Саша попал из осажденного на тот момент российскими войсками Мариуполя. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за постоянных массированных атак на город семья мальчика пряталась в бомбоубежище завода имени Ильича, выходя наружу только в случае крайней необходимости. Так в один из дней Саша попал под обстрел и был ранен в глаз.

История Саши

"Первую помощь ему оказали наши (украинские военные. - Ред.) прямо в бункере. Когда их окружили российские оккупанты, украинские военные сдались, а Сашу с мамой вывезли в Безыменное (село, неподалеку от Мариуполя, где россияне обустроили фильтрационный лагерь. - Ред). Дочку - в одну сторону, а внука отправили в Донецкую областную больницу со словами, что забирают в приют и что маме передадут адрес. Солгали и даже не дали им попрощаться", - рассказывает в интервью DW Людмила со слов внука. Тогда мальчик видел маму в последний раз. О ее местонахождении семье неизвестно до сих пор.

Завод им. Ильича после боевых действий

Получив известие от внука, Людмила, у которой есть еще двое своих несовершеннолетних детей, не сомневалась - надо ехать и забирать Сашу. "Тех людей (медперсонал больницы в Донецке. - Ред.) я умоляла, чтобы никуда его не забирали, чтобы никто его не усыновил, пока я не сделаю документы", - говорит женщина.

На восстановление документов, утраченных в Мариуполе, и оформление временной опеки ушло два месяца, и в конце июня Людмила двинулась в путь. Дорога в Донецк заняла пять дней. По словам Людмилы, ребенка отдали без проблем.Так, мальчик стал одним из 50 детей, которых удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию Украины из оккупации.

"Около семи тысяч детей депортированы в РФ"

Как отметила в интервью DW Оксана Филипишина, которая занимается правами детей в офисе Уполномоченного Верховной рады по правам человека, среди них - отдельные дети и группы детей из детских домов семейного типа. Говоря о случаях вывоза детей на неподконтрольную украинским властям территорию, представители официальных органов употребляют термин "депортация".

Рисунки детей в одном из бомбоубежищ Гостомеля

Так, по данным Национального информационного бюро, по состоянию на 19 августа 6950 детей официально считаются депортированными в РФ или оккупированные ею территории Украины. По словам Филипишиной, это общие данные всех государственных органов Украины, которым стало известно о вывозе детей.

"Уполномоченный ВР по правам человека с начала полномасштабной войны РФ передал в информбюро информацию о 1925 детях. 73 процента от этого количества - дети из Донецкой области, в основном из Мариуполя. На втором месте - Киевская область, на третьем - Харьковская", - рассказала представительница Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка и семьи о ситуации по состоянию на 19 августа.

"Если детей не спрашивали и вывозили, это можно назвать депортацией"

Центр прав человека ZMINA также работает с запросами о возможной депортации детей. Впрочем, по словам директора по юридическим вопросам центра Алены Луневой, говорить о системности проблемы трудно, ведь есть методологические трудности с выявлением таких фактов, особенно в отношении детей, осиротевших уже во время полномасштабной войны РФ. Как отмечает Лунева, все известные центру случаи касаются детей, которые были либо ранены, либо потеряли родителей или опекунов и были вывезены с оккупированных уже в этом году территорий на неподконтрольную Киеву с 2014-2015 годов часть Донбасса. Точное количество таких детей неизвестно, говорит она.

Российский военный возле областного детского противотуберкулезного санатория в Северодонецке

Лунева также считает, что каждый частный случай следует рассматривать индивидуально и выяснять, действительно ли ребенка вывозили во избежание опасности, приняли ли меры по поиску родных, а также была ли возможность вывезти ребенка на территорию страны гражданства. "Если детей не спрашивали и вывозили, это можно назвать депортацией. Если властям известны случаи вывоза детей на территорию РФ, это депортация и похищение языком национального права. Однако говорить так обо всех случаях нет оснований, ведь в некоторых ситуациях даже были попытки поиска родственников и предложения забрать ребенка", - отмечает правозащитница.

В то же время, как рассказала представительница Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка и семьи Оксана Филипишина, им известно о факте пребывания 450 детей в Ростовской области РФ, девяти детей в Подмосковье, мать-воспитательница которых исчезла в Мариуполе, и 108 детей в оккупированном Донецке, которых, как предполагает Филипишина, могут вывезти в РФ. Чиновница убеждена, что такими действиями РФ нарушает, в частности, Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"Часть потерянных во время войны детей могли вывезти в РФ"

В общественной организации "Магнолия", которая является партнером международной федерации Missing Children Europe, также считают, что часть потерянных во время войны детей могли вывезти в РФ. По состоянию на 18 августа организация ищет 74 пропавших несовершеннолетних преимущественно из оказавшихся в оккупации регионов или из тех частей Украины, где ведутся боевые действия.

Как рассказала в интервью DW руководительница "Службы розыска детей" организации Марина Липовецкая, среди них даже два ребенка, которых предположительно депортировали в белорусский Гомель еще во время оккупации Гостомеля Киевской области. Кроме того, в работе организации есть случаи исчезновения детей, которые стали свидетелями вероятных военных преступлений россиян.

Фотографии детей у разрушенного дома в Мариуполе

"Во время наступления на Житомирскую область семья - родители и две дочери 8 и 15 лет возвращались в Киев по Житомирской трассе и столкнулись с российскими военными, которые открыли огонь по машине. Родители погибли на месте, старшую девочку ранили в ногу. Девочек разделили, младшую отвезли и высадили на обочине в соседнем селе, а старшую вывезли в другом направлении. Где этот ребенок и что с ним сделали, до сих пор неизвестно", - рассказывает Липовецкая о ситуации со слов младшей девочки.

Вывоз в РФ сирот из Донбасса нельзя называть "эвакуацией"

В то же время профильные ведомства РФ публично сообщают о так называемой "эвакуации" и "спасении" детей-сирот из оккупированных частей Донбасса и размещении их в российских приемных семьях. Оксана Филипишина отмечает, что, по их данным, речь идет о детях, вывезенных из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" еще до начала полномасштабного вторжения. Дети из учреждений, которые размещались на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, "были заранее эвакуированы" Украиной, уверяет представительница уполномоченного.

По словам руководительницы "Службы розыска детей" ВОО "Магнолия" Марины Липовецкой, называть вывоз сирот из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в РФ "эвакуацией" нет оснований. "Эвакуация предусматривает организацию этого процесса властями Украины, и это невозможно сделать в страну-агрессора. То, что они называют эвакуацией, является фактически похищением по собственной воле. Кроме того, не все дети в учреждениях являются сиротами, а значит, имеют право воссоединиться со своей семьей", - отмечает Липовецкая.

В то же время в России еще в конце мая упростили процедуру получения гражданства для детей, оказавшихся в оккупации. А это открывает возможность их усыновления россиянами, предупреждают правозащитники. Первые паспорта РФ, по сообщениям российских властей, украинские дети получили в июле. И опрошенные DW правозащитницы, и украинские власти считают, что такой шаг несет в себе признаки геноцида. Потому что геноцид, по словам Луневой, не обязательно предполагает "физическое уничтожение человека", но и "уничтожение идентичности".

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