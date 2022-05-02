Из Мариуполя в Запорожье прибыли более 100 эвакуированных

В Запорожье прибыли более 100мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 2 мая, Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающая участие в эвакуации. Согласно ее сведениям, "эвакуированные получат в Запорожье убежище, горячее питание, медикаменты и продукты. Их осмотрят медики. Также им окажут психологическую помощь".

В заявлении указывалось, что речь идeт о гражданских лицах, "два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах "Азовстали". Однако позднее в Запорожской областной военной администрации пояснили, что в Запорожье приехали не эвакуированные с "Азовстали", а те, кто сумел выбраться из Мариуполя на личном транспорте, и что людей, находившихся на "Азовстали", в городе ожидают через несколько часов.

Пропаганда РФ распространяла ложную информацию об эвакуации

Эвакуация с "Азовстали" проводилась 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Эвакуированным разрешали выбрать, на какие территории поехать: подконтрольные Украине либо России.

По данным Минобороны РФ, за эти два дня с предприятия и из окрестных домов были эвакуированы 126 человек, причем большинство из них добровольнопожелали остаться в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР). В свою очередь в Киеве неоднократно заявляли, что только на украинскую территорию отправились более 100 эвакуированных.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил Telegram-каналу "Украина 24/7 Новости", что российские войска устроили в городе информационную блокаду: люди там верят утверждениям российской пропаганды, что солдаты РФ маршируют по Крещатику, Харьков взят, а президент Украины Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал отправить в тюрьму каждого.

Смотрите также:

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Церковь Преображения Господня в Харькове. Автор: Николай Пермяков

