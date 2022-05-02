 Из Мариуполя в Запорожье прибыли более 100 эвакуированных | Новости из Германии об Украине | DW | 02.05.2022

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Украина

Из Мариуполя в Запорожье прибыли более 100 эвакуированных

Минобороны РФ утверждает, что большинство эвакуированных из Мариуполя добровольно отправились на территории, контролируемые Россией. В Киеве эту информацию опровергают.

Эвакуация гражданских лиц из развалов завода Азовсталь

Эвакуация гражданских лиц из развалов завода "Азовсталь"

В Запорожье прибыли более 100мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 2 мая, Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающая участие в эвакуации. Согласно ее сведениям, "эвакуированные получат в Запорожье убежище, горячее питание, медикаменты и продукты. Их осмотрят медики. Также им окажут психологическую помощь".

В заявлении указывалось, что речь идeт о гражданских лицах, "два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах "Азовстали". Однако позднее в Запорожской областной военной администрации пояснили, что в Запорожье приехали не эвакуированные с "Азовстали", а те, кто сумел выбраться из Мариуполя на личном транспорте, и что людей, находившихся на "Азовстали", в городе ожидают через несколько часов.

Пропаганда РФ распространяла ложную информацию об эвакуации

Эвакуация с "Азовстали" проводилась 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Эвакуированным разрешали выбрать, на какие территории поехать: подконтрольные Украине либо России.

По данным Минобороны РФ, за эти два дня с предприятия и из окрестных домов были эвакуированы 126 человек, причем большинство из них добровольнопожелали остаться в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР). В свою очередь в Киеве неоднократно заявляли, что только на украинскую территорию отправились более 100 эвакуированных.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил Telegram-каналу "Украина 24/7 Новости", что российские войска устроили в городе информационную блокаду: люди там верят утверждениям российской пропаганды, что солдаты РФ маршируют по Крещатику, Харьков взят, а президент Украины Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал отправить в тюрьму каждого.

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    Автор: Николай Пермяков


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