Фильтрационные лагеря и бегство. Как живут украинцы, эвакуированные в РФ

С начала войны Россия вывезла на свою территорию более одного миллиона человек из Украины, в том числе из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", включая как минимум 200 тысяч детей. Украина называет это принудительной депортацией и требует вернуть ее граждан в безопасные районы страны. Российские власти эти требования игнорируют и рапортуют об обеспечении украинцев жильем, питанием, разовыми соцвыплатами по 10 тысяч рублей.

Украина при этом настаивает, что ее гражданам на территории России предлагают лишь неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. На фоне этого в СМИ появилась информация о переселении украинцев в отдаленные регионы России, а также - о прохождении ими так называемых "фильтрационных лагерей"- проверки на лояльность российскому режиму.

Фильтрационные лагеря на российской границе

Максим* до начала войны жил с женой и тремя детьми в Мариуполе. Спустя несколько недель регулярных обстрелов и жизни в подвале он с семьей и порядка 200 их соседей вышли на улицу с белым флагом. Их встретили военные самопровозглашенной "ДНР". Сначала людей, по его словам, поселили в местной больнице, а позже перевезли в одно из сел - на границу с самопровозглашенной "ДНР".

"Приехали мы туда, зарегистрировались в журнале регистрации прибывших из Мариуполя и сразу регистрировались на эвакуацию дальше. Я слышал про фильтрационные лагеря. Я не знаю, что имелось в виду под ними, но меня, например, проверили на наличие наколок, не принадлежу ли я к какому-то военному формированию, свою историю [просили рассказать], посмотрели телефон. Это было еще на выезде из Мариуполя", - вспоминает Максим. Позже его с семьей отправили в Таганрог.

Прохождение так называемой "фильтрации" подтвердили еще трое собеседников DW, вывезенные из Украины в Удмуртию, Приморский и Пермский край. Они попросили не публиковать их подробные рассказы и имена, опасаясь возможного преследования.

Все они говорили об одном и том же: фильтрация представляет собой короткие беседы о политике, проверку тела на наличие татуировок с украинской национальной символикой, проверку телефона. Двое из собеседников подтвердили, что не сталкивались с насилием в фильтрационном лагере. Другой рассказал, что был свидетелем избиения молодого человека, но причин этого он не знает.

Фильтрационные лагеря в Украине

Ранее СМИ сообщали, что фильтрационные лагеря функционируют при вывозе украинцев на территорию РФ. Но Ольга* проходила фильтрацию при выезде из Новой Ялты в сторону Бердянска. Ее семья - родители и младшая сестра - выехала из Мариуполя на своей машине в надежде попасть в безопасные районы Украины.

До начала войны Ольга училась в школе. Ее отец работал грузчиком, а мама тяжело болела. С началом войны женщина перестала ходить. Разговор с Ольгой велся с согласия ее родителей.

"В том лагере сначала шел блокпост, а потом сама фильтрационная будка, за ней снова блокпост, который пропускает дальше. Наша очередь подошла спустя два дня и две полные ночи, уже в 11 вечера машину запустили последней. Проверили все, что можно было, каждый карман и каждую сумку. Фильтрация начинается с 14 лет, моей сестре 12, поэтому она не пошла на фильтрацию. Мама тогда еще не ходила, ее оставили в машине вместе с сестрой. Мы с папой пошли вдвоем", - вспоминает Ольга.

По словам девушки, фильтрационная будка была поделена на два кабинета - в одном находилась она, в другом - ее отец. У Ольги взяли отпечатки пальцев, отсканировали документы и проверили телефон. Что происходило в соседнем помещении с ее отцом, она не слышала. Их отпустили с разницей в несколько минут. Позже ее отец рассказал семье, что при проверке телефона его ударили по голове. Впоследствии мужчине, по словам его дочери, диагностировали атрофию глазных нервов.

"Еще когда мы стояли в очереди на фильтрацию у "ДНРовцев" был ужин. Понятное дело, мы слушали их разговоры. Они обсуждали, что могли делать с людьми, которые не прошли фильтрацию. Один сказал, что убил на месте 10 человек, а дальше не считал. Без очереди завозились автобусы с этими людьми. Перед нами на фильтрацию вошли мужчина с женщиной, я так поняла муж с женой. Вышел этот мужчина один. Его жену не отпустили, она не прошла. Ему сказали идти дальше и все", - вспоминает Ольга.

Когда девушка впервые рассказала о пережитом в соцсетях, на нее обрушился поток оскорблений и критики. "Мы получали угрозы даже на конкретные адреса", - говорит она. Сегодня ее семья не раскрывает место своего нахождения. Ее отец и мама проходят лечение и параллельно ждут оформления документов для получения финансовой помощи.

Вывоз украинцев из России в Европу

Как заявляли российские власти, вывоз украинцев проводится совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом, Минтрансом, Роспотребнадзором. В регионах созданы сотни пунктов временного размещения граждан в гостиницах, пансионатах, аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах.

К работе в таких пунктах привлекают волонтеров "Единой России" и добровольцев. Помимо них, помощью украинцам занимаются так называемые "неофициальные" волонтеры. Как правило, они помогают им покинуть территорию России. В их Telegram-чатах на сегодня более 11 тысяч участников. DW поговорили с координатором одного из них. Собеседник попросил не называть его имя из соображений безопасности.

"Есть люди, которые принимают решение остаться в России и это их решение. Тогда начинается длительное взаимодействие со всеми госорганами. Если люди хотят уехать, они уезжают как можно быстрее. Чем хуже набор документов, тем сложнее выехать. Ситуация регламентируется нелинейным образом, но пока есть возможность выехать по внутренним украинским и даже просроченным документам", - рассказывает координатор одного из чатов помощи.

В некоторых случаях, по словам собеседника DW, противодействовать отъезду могут в пунктах временного размещения. Ранее постпред Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что "у украинцев в России отбирают паспорта и выдают документ о временном убежище, накладывая тем самым запрет на выезд".

"В пунктах временного размещения людям часто предлагают оформить сразу большое количество документов. Если люди уже подали заявление на временное убежище, то их из России не выпустят на границе. Им, прежде чем выезжать, надо написать отказ от этого временного убежища. Это все можно разрешить. Важно сказать, что это не четко выстроенная система и многое решается на местах", - считает координатор волонтерского проекта.

Говоря о ситуации с фильтрационными лагерями, собеседник DW утверждает, в каждом из них разные условия и разный уровень насилия. Причиной тому опять-таки отсутствие четкого регламента действий. "В зависимости от того, где люди с этим столкнутся, это может быть очень разный опыт - начиная от беседы и заканчивая насилием. Мы знаем разные истории, плохие тоже", - говорит координатор проекта.

Ни работы, ни денег

Собеседники DW, которых перевезли из Украины в Россию, в большинстве своем говорят о намерениях остаться внутри страны. Все они живут в пунктах временного размещения, получают трехразовое питание, месяцами ждут оформления документов и получение тех самых обещанных 10 тысяч рублей.

"Здесь нет никакой работы. Вроде бы администрация как-то пытается помочь, но это все затягивается. Младшему ребенку полтора года, детское питание закончилось, кашами его какими-то кормим. Обувь, в которой были в Мариуполе, в ней и приехали. На меня и обуви нет толком, хожу оборванный. Детям какие-то вещи принесли, что подошло взяли", - говорит перевезенный из Мариуполя в Таганрог Максим.

По словам координатора "неофициальных" волонтеров, они не ведут статистику по числу вывезенных из России украинцев для их и собственной безопасности, но тем не менее, их счет идет на тысячи. "У меня есть ощущение, что это надолго. Даже если завтра перестанут стрелять, людям все равно некуда возвращаться. У них нет дома", - говорит собеседник DW.

Тем временем российские власти отчитываются о выдачи своих паспортов переселенным украинцам в оккупированном Крыму, продолжают осаду завода "Азовсталь" и боевые действия на востоке Украины.

*Имена изменены из соображений безопасности.

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